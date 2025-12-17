Mercatini di Natale 2025: da Monaco a Cannes insieme a noi

Vin brulé o cioccolata artigianale? Ruota panoramica o pista di pattinaggio? Per rispondere a queste domande esistenziali di dicembre, il nostro team ha indossato le sue sciarpe più belle e ha girato la regione.

Da Monaco a Cannes, passando per Mentone e Nizza, la redazione di Monaco Tribune si è lanciata in una missione di estrema importanza: condividere la magia del Natale sulla Costa Azzurra. Il risultato? Una panoramica di immagini di festa, tra profumo di raclette e luci scintillanti.

Prima tappa: Port Hercule. Il Villaggio di Natale monegasco sfoggia quest’anno il suo arsenale di prelibatezze, mentre la pista di pattinaggio, tornata dopo una lunga assenza, fa la felicità di grandi e piccini. Proseguiamo poi verso Mentone, dove l’atmosfera è più intima, con i suoi accenni italiani e il falò per scaldare le mani gelate quando il sole della Costa Azzurra non basta.

A Nizza c’è grande fermento. Tra lezioni di ballo country, pesca alle papere e una vista mozzafiato su Place Masséna, il villaggio nizzardo è in piena festa. Ultima tappa: Cannes, dove la magia si sprigiona fin dai primi passi tra gli chalet in legno. I più pazienti potranno persino imbucare una letterina per Babbo Natale nella sua cassetta postale ufficiale.

Socca o tartiflette? Gioielli artigianali o candele profumate? Lasciatevi guidare alla scoperta dei prodotti imperdibili di ogni mercatino. Guardate il nostro vlog qui sotto!