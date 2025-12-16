Marchés de Noël 2025 sur la Côte d’Azur : de Monaco à Cannes en vidéo

L'incontournable rencontre avec le Père Noël se fait sur les marchés de la région © sundaria pour Monaco Tribune

Vin chaud ou chocolat artisanal ? Grande roue ou patinoire ? Pour répondre à ces questions existentielles de décembre, notre équipe a enfilé ses plus belles écharpes et sillonné la région.

De Monaco à Cannes, en passant par Menton et Nice, la rédaction de Monaco Tribune s’est lancée dans une mission de la plus haute importance : partager la magie de Noël sur la Côte d’Azur. Résultat ? Un tour d’horizon festif en images, entre effluves de raclette et lumières scintillantes.

Premier arrêt : le Port Hercule. Le Village de Noël monégasque déploie cette année son arsenal de gourmandises tandis que la patinoire, de retour après une longue absence, fait le bonheur des petits et des grands. Direction ensuite Menton, où l’ambiance se fait plus intimiste, avec ses touches italiennes et son feu de camp pour réchauffer les mains frigorifiées, que le soleil azuréen ne suffirait pas à réchauffer.

À Nice, c’est l’effervescence. Entre cours de country, pêche aux canards et vue imprenable sur la place Masséna, le village niçois vibre au rythme des fêtes. Dernier stop : Cannes, où la féerie opère dès les premiers pas entre les chalets en bois. Les plus patients pourront même glisser une lettre au Père Noël dans sa boîte aux lettres officielle.

Socca ou tartiflette ? Bijoux artisanaux ou bougies parfumées ? Notre vidéo vous guide à travers les incontournables de chaque marché. Découvrez notre vlog ci-dessous !