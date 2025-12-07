Le Prince Albert II, la Princesse Charlène et les Jumeaux Princiers inaugurent le Village de Noël de Monaco

La Famille Princière de Monaco au Village de Noël ce vendredi 5 décembre © Michaël Alesi / Palais Princier

La Famille Princière a donné le coup d’envoi officiel des festivités de fin d’année à Monaco ce vendredi 5 décembre.

Ce vendredi en fin de journée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène, accompagnés du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella, ont inauguré le Village de Noël installé sur le Port de Monaco. Aux côtés du Maire Georges Marsan, des membres du Conseil Communal et de nombreux représentants des plus hautes instances de la Principauté, la Famille Princière a découvert un univers enchanté inspiré du monde tendre et joyeux des nounours.

Photos : Michaël Alesi / Palais Princier

Cette année, la Mairie de Monaco a créé une atmosphère féérique qui promet de ravir petits et grands jusqu’au 4 janvier 2026. Le thème « Au pays des nounours » transforme le Port en un véritable conte de Noël, où l’esprit des fêtes prend vie dans chaque détail.

Un programme riche en animations

Tout au long de la période festive, le Village de Noël propose un programme varié : parades, concerts, spectacles familiaux et ateliers créatifs dans le chalet dédié aux animations. Les visiteurs pourront flâner entre les chalets gourmands et découvrir des idées cadeaux originales dans une ambiance conviviale.

La patinoire fait son retour

Nouveauté très attendue : la patinoire revient au Stade Nautique Rainier III du 5 décembre au 1er mars 2026. Tarif : 8 € avec patins fournis, gratuit pour les moins de 5 ans. Les Monégasques et résidents peuvent profiter d’un forfait saison à 80 € (adultes) ou 20 € (scolaires et étudiants).

Informations pratiques

Le Village de Noël ouvre ses portes du dimanche au jeudi de 11h à 22h30, et les vendredis et samedis de 11h à 23h. Renseignements : +377 93 15 06 03. Pour la patinoire : mairie.mc/la-patinoire.