Les festivités de Noël débutent à Monaco avec les illuminations, le Village et la patinoire

Désormais illuminée de toute part, la Principauté entre dans la période des fêtes de fin d’année.

Jeudi soir et samedi dernier, les rues de Monaco se sont transformées en scénographies lumineuses sous les yeux de la Famille Princière. L’ensemble de la Principauté est désormais illuminé, de Fontvieille à Monte-Carlo, en passant par La Condamine et le Jardin Exotique. Un début de mois de décembre qui marque le début d’un programme festif qui se poursuivra jusqu’au 4 janvier 2026, avec l’ouverture du Village de Noël le 5 décembre et le retour de la patinoire au stade nautique Rainier III.

La place du Casino accueille comme chaque année un sapin de 18 mètres de haut, devenu l’un des symboles des célébrations monégasques. La façade du casino de Monte-Carlo proposera également des projections lumineuses jusqu’au 4 janvier, avec une programmation quotidienne à partir du 19 décembre.

@Monte-Carlo Société des Bains de Mer



Le traditionnel Village de Noël ouvre le 5 décembre

Le port de Monaco accueillera à partir du vendredi 5 décembre le Village de Noël, placé cette année sous le thème Au pays des nounours. L’inauguration se tiendra à 16 heures, puis le village restera accessible quotidiennement jusqu’au 4 janvier 2026, avec une ouverture dès 11 heures.

© Ed Wright / Mairie de Monaco

Les visiteurs pourront déambuler entre les chalets proposant des gourmandises et des idées cadeaux artisanaux. Le village rassemblera plusieurs attractions foraines : la grande roue offrant une vue panoramique sur le port, un carrousel, un toboggan et le traditionnel manège-sapin. Des animations itinérantes ponctueront les journées, avec des troupes de danseurs, des parades musicales et des échassiers.

La patinoire accessible jusqu’en mars

© DR

La patinoire fera son retour au stade nautique Rainier III ! Elle sera accessible du 5 décembre 2025 au 1er mars 2026, permettant aux Monégasques et visiteurs de prolonger l’expérience bien au-delà des fêtes de fin d’année.

Le tarif est fixé à 8 euros pour une session illimitée à partir de 11 heures, patins fournis.

L’accès reste gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

Les résidents monégasques peuvent bénéficier d’un forfait saison à 80 euros pour les adultes et 20 euros pour les scolaires et étudiants.

Pour toute information complémentaire sur le Village de Noël, la Mairie de Monaco est joignable au +377 93 15 06 03.