Des recettes monégasques pour épater vos convives à Noël

Le foie gras, les huîtres, les escargots, le saumon fumé, des classiques de Noël… Mais cette année, pourquoi ne pas opter pour des recettes locales ? Découvrez quelques recettes monégasques à préparer pour surprendre et régaler vos invités pendant les fêtes.

Pan de Natale

Qui dit Noël à Monaco, dit forcément le Pan de Natale, disponible les 23 et 24 décembre dans les boulangeries de la ville, au marché de la Condamine et au Village de Noël. Ce pain rond, décoré de noix disposées en croix, symbolise la paix et la prospérité. Traditionnellement, les Monégasques faisaient cuire ce pain dans les fours communaux avant la veillée de Noël. Il est également possible de préparer votre Pan de Natale chez vous, avec des ingrédients simples : farine, eau, levure et surtout des noix formant une croix. Découvrez l’histoire du Pan de Natale.

À l’époque, le reste de ce pain était conservé et des tranches étaient offertes aux visiteurs en signe de bienvenue – © Comité National des Traditions Monégasques

Les Barbagiuàns

Les Barbagiuàns sont des ravioles frites à l’huile d’olive et farcies de blettes. Ce plat typique de Monaco est souvent servi en entrée lors des repas de Noël. Ces petites bouchées seront parfaites sur votre table le 25 décembre, accompagnées d’un vin blanc local. Découvrez comment réaliser la recette des Barbagiuàns de Mémé Janine.

La crêpe Suzette

La crêpe Suzette est un dessert préparé avec des crêpes fines, du beurre, du sucre, du jus d’orange, du Grand Marnier et flambé devant les invités. Servie au Café de Paris à Monaco, c’est une véritable douceur à déguster pendant les fêtes. Vous pouvez également recréer ce dessert raffiné chez vous pour impressionner vos invités. Découvrez la recette de la crêpe Suzette.

La crêpe Suzette est le dessert phare du Café de Paris – © Monte-Carlo SBM

La pissaladière aux oignons rouges

La pissaladière, une tarte salée à base de pâte brisée, d’oignons confits, d’anchois et d’olives noires, est un autre plat emblématique de la région. Typique du sud de la France, elle peut être préparée à l’avance et servie en entrée lors de vos repas de fête. De plus, la pissaladière monégasque aux oignons rouges est un plat très facile à réaliser pour Noël.

Les sablés de Noël

Qui dit fêtes de Noël, dit sablés de Noël ! Pour ravir les palais des petits et des grands, la rédaction vous propose de redécouvrir une recette incontournable de sablés parfumés aux épices de Noël, préparés par des chefs pâtissiers de la Monte-Carlo SBM. Découvrez la recette secrète des sablés de la SBM.