Art Monte-Carlo : 25 galeries à découvrir au Grimaldi Forum

Art Monte-Carlo revient les 8 et 9 juillet au Grimaldi Forum avec une programmation ambitieuse qui mélange grands noms et nouveaux talents.

Dirigé par Charlotte Diwan, le salon est un rendez-vous incontournable pour les collectionneurs de la région. Cette année, l’événement se déroule en même temps que l’exposition Couleurs ! Chefs-d’œuvre du Centre Pompidou au Grimaldi Forum.

Charlotte Diwan © Annik Wotter

« Cette édition, qui investit pour la première fois la nouvelle et élégante extension du Grimaldi Forum, incarne notre volonté de consolider en Principauté un rendez-vous international de prestige. Art Monte-Carlo se veut un événement fédérateur pour les acteurs culturels de la région, tout en affirmant Monaco comme place importante du marché de l’art », a déclaré Charlotte Diwan.

Art Monte-Carlo réunira début juillet 25 galeries internationales au Grimaldi Forum. Parmi elles : Almine Rech, Clavé Fine Art, Cortesi Gallery, Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Galleria Franco Noero, In Situ – fabienne leclerc, Mennour, M.F. Toninelli Art Moderne, Moretti Fine Art, Opera Gallery, Robilant+Voena, Sébastien Bertrand, Semiose, Van de Weghe, Van Horn, Vedovi Gallery, 193 Gallery.

Parmi les nouvelles galeries participantes ou faisant leur retour : Continua, Gian Enzo Sperone, Suzanne Tarasieve et Waddington Custot.

Moretti fine art

La section Solo proposera des présentations individuelles avec AA Gallery de Casablanca, Galerie Raphaël Durazzo de Paris, ou encore Wilde de Genève. Une stratégie qui permet de mettre en lumière des artistes émergents aux côtés des valeurs établies.

Galerie Raphael Durazzo

Wilde

Un nouveau programme de conférences

L’édition 2025 innove avec la présence de Pierre Yovanovitch, designer invité de l’édition 2025. Ce projet occupera un espace de 60 m² au cœur du salon et intégrera des œuvres sélectionnées auprès des galeries participantes.

Un programme de conférences s’enrichit également avec des interventions de collectionneurs reconnus comme Yves Piaget ou Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Ces échanges, animés par des experts du marché de l’art, offriront un éclairage précieux sur les tendances actuelles. De plus, Art Monte-Carlo officialise son partenariat avec la Maison Piaget, nouvel associé des salons Art Monte-Carlo et Art Genève.

Parmi les conférences qui rythmeront les journées du salon, on retrouve :

Piaget, artisan et artiste du temps

Conversation avec Monsieur Yves Piaget modérée par Jean-Bernard Forot, Responsable du Patrimoine pour la Maison Piaget Dans cette conversation, Yves Piaget évoquera la vision créatrice d’une Maison qui, dans les années 1960, a été pionnière dans la fusion de l’horlogerie et de la joaillerie. Mardi 8 juillet à 14h15.

L’architecture du Centre Pompidou, 1971-2030

Une table ronde réunissant Laurent Le Bon (Président du Centre Pompidou), Nicolas Moreau et Hiroko Kusunoki (maîtres d’œuvre du projet culturel Centre Pompidou 2030), Giorgio Bianchi (Renzo Piano Building Workshop, AMO du projet), et Boris Hamzeian (Chargé de recherche, service architecture, Musée National d’Art Moderne, MNAM-CCI, Centre Pompidou), animée par Thierry Consigny, conseiller culturel et artistique de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Mardi 8 juillet à 15h30.

Inside the Homes of Artists: For Art’s Sake – suivie d’une séance de dédicace

Avec Tiqui Atencio Demirdjian (collectionneuse et auteure), interviewée par Simon de Pury (commissaire-priseur et marchand d’art). Dans son nouvel ouvrage, illustré par le photographe Jean-François Jaussaud, Tiqui Atencio Demirdjian nous invite à découvrir les intérieurs des résidences privées des plus grands artistes internationaux. De New York à Johannesburg, ces demeures abritent des collections d’art exceptionnelles et des intérieurs d’un goût impeccable. Mardi 8 juillet à 17h00.

Khao Yai Art Forest and Bangkok Kunsthalle, a new art paradigm from Southeast Asia

Avec Amal Khalaf, Stefano Rabolli Pansera, et en présence de Marisa Chearavanont (philanthrope, collectionneuse, fondatrice de Khao Yai Art Co. Ltd). Cette conférence explorera la méthodologie et la vision de deux institutions qui, à travers la notion de guérison, proposent un nouveau paradigme pour l’institution artistique – un paradigme enraciné dans des contextes à la fois naturels et urbains. La conférence examinera comment la conservation elle-même devient un acte architectural. Mercredi 9 juillet à 15h00.

Informations pratiques

Grimaldi Forum Monaco, 10 Avenue Princesse Grace, Monaco