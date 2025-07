Le Grimaldi Forum présente Couleurs ! : une exposition multisensorielle avec Picasso et Matisse

L’exposition estivale du Grimaldi Forum propose pour la première fois d’expérimenter l’art moderne avec tous ses sens, grâce à une sélection exceptionnelle de chefs-d’œuvre du Centre Pompidou.

Du 8 juillet au 31 août 2025, le Grimaldi Forum présente une centaine d’œuvres de Picasso, Matisse, Kandinsky, Modigliani et Basquiat. Cette collaboration exceptionnelle survient alors que le Centre Pompidou ferme ses portes pour plusieurs années de travaux.

Didier Ottinger © Monaco Tribune

« Nous avons eu cette opportunité très rare de disposer d’un choix à peu près illimité dans les collections du Musée national d’art moderne du Centre Pompidou », explique Didier Ottinger, commissaire de l’exposition et directeur adjoint du Musée national d’art moderne – Centre Pompidou. L’institution parisienne confie ainsi ses trésors à Monaco pour une exposition qui marque aussi le 25e anniversaire du Grimaldi Forum.

« Chaque été, nous proposons une grande exposition à la fois didactique et populaire, qui apporte un regard nouveau sur un artiste ou une thématique artistique, à l’appui d’œuvres exceptionnelles. En cette année de célébration du 25ème anniversaire du Grimaldi Forum, nous sommes particulièrement heureux de retrouver le Centre Pompidou. Ce dernier nous permet de présenter une exposition unique à l’appui de sa collection exceptionnelle d’art moderne et contemporain, la plus grande d’Europe », déclare Sylvie Biancheri, directrice générale du Grimaldi Forum.

« Fruit d’une préparation de plusieurs années, cette exposition est une invitation à expérimenter la couleur et son usage artistique dans plusieurs dimensions : en admirant une centaine de chefs-d’œuvre – peintures, sculptures et design, réalisés par les artistes les plus célèbres des XXe et XXIe siècle, mais aussi en éveillant d’autres sens, avec des parfums pour sentir les couleurs et des sons pour les entendre. Des installations permettent également de contextualiser ces couleurs dans des intérieurs domestiques et de s’interroger sur la place de l’œuvre d’art dans la vie quotidienne. Une véritable aventure de la couleur en somme qui est à vivre cet été au Grimaldi Forum Monaco ! »

© Monaco Tribune

Une expérience qui fait appel à tous vos sens

Concrètement, sept espaces monochromatiques proposent une expérience inédite. Pour chaque couleur, le compositeur Roque Rivas a créé des ambiances sonores avec l’Ircam, tandis que le parfumeur Alexis Dadier de la maison Fragonard a développé des notes olfactives correspondantes. Les visiteurs peuvent ainsi déambuler dans un espace bleu en écoutant les compositions musicales correspondantes tout en respirant des effluves spécialement élaborées. Chaque couleur devient un univers complet où les sens dialoguent entre eux. L’objectif est de créer une synesthésie artificielle, cette capacité rare que possèdent certaines personnes à associer spontanément couleurs et sons. Cette approche révolutionnaire s’inspire des recherches menées par les artistes du XXe siècle comme Kandinsky, qui exploraient les correspondances entre couleurs, sons et sensations.

Un espace d’exposition unique

« Je ne connais pas l’équivalent dans le monde, c’est-à-dire un plateau si large, si grand, avec une hauteur sous plafond considérable qui permet à peu près de concrétiser tous les projets muséographiques qu’on peut avoir », poursuit le commissaire de l’exposition, Didier Ottinger. Cette liberté architecturale exceptionnelle a permis de créer une scénographie audacieuse. William Chatelain a conçu l’exposition sous forme d’un immense disque chromatique qui épouse la forme du cercle des couleurs, outil fondamental de l’analyse colorimétrique. Les 2000 m² d’espace libre du Grimaldi Forum offrent une présentation totalement inédite, impossible dans un musée traditionnel. L’exposition propose une double déambulation. Le parcours périphérique regroupe les chefs-d’œuvre par couleur dominante : bleu, rouge, rose, blanc, vert, jaune et noir. Chaque section révèle les interprétations personnelles des grands maîtres, de Matisse à Jasper Johns.

© Monaco Tribune

Au centre, les espaces monochromatiques offrent l’expérience sensorielle complète. Ces installations donnent vie aux rêves multisensoriels des peintres du XXe siècle, afin de créer une immersion totale dans chaque couleur. L’architecte Marion Mailaender a imaginé des installations mêlant œuvres d’art et objets de design. Ron Arad, Jean Prouvé, Ettore Sottsass et Philippe Starck côtoient les peintures dans des reconstitutions d’intérieurs domestiques et publics. Ces mises en scène questionnent la place de l’art dans la vie quotidienne et confrontent l’essence pure de chaque couleur à son usage décoratif.

© Monaco Tribune

Parmi les sept couleurs présentées, le rose occupe une place particulière : « Le rose est peut-être la couleur qui s’est avérée la plus attachante, celle qui résume le propos de l’exposition », rapporte Didier Ottinger. Cette couleur porte en elle une histoire mouvementée. Apparue au XIIe siècle et associée à la chair, elle devient au XVIIIe siècle l’emblème des tableaux rococo qui célèbrent la féminité et les plaisirs charnels. Mais cette sensualité dérange : le rose devient rapidement la cible des moralistes et « la bête noire de tous les intégristes ». Pour le commissaire, le rose illustre parfaitement la résistance de la couleur à toute tentative de classification rigide : « Il cristallise les reproches adressés à une couleur qui, destinée à nos sens, est par nature imprécise, subjective, résistante à la raison pratique. »

© Monaco Tribune

Après « Turner, le sublime héritage » en 2024 et « Monet en pleine lumière » en 2023, « Couleurs ! » confirme l’ambition de l’institution de proposer des regards neufs sur l’art moderne. Parmi les artistes exposés, on retrouve : Matisse, Miró, Picasso, Derain, Kandinsky, Magritte, Gontcharova, Modigliani, Soutine, Chagall, Klee, Dalí, Basquiat, Dubuffet, Klein, De Chirico, Bacon, Guston, Baselitz, Kupka, Kelly, Richter, Robert et Sonia Delaunay, Ron Arad, Jean Prouvé, Ettore Sottsass, Philippe Starck…

Informations pratiques

L’exposition s’ouvre au public le 8 juillet et se poursuit jusqu’au 31 août 2025.

Plein tarif : 14 euros (gratuit pour les moins de 18 ans)

Tarif réduit : 11 euros : groupes (+ 10 personnes), étudiants (- 25 ans sur présentation de la carte), séniors (+ 65 ans), pour tous les visiteurs munis de leur billet SNCF TER SUD du jour.

Réservations sur grimaldiforum.com ou par téléphone au +377 99 99 3000. E-mail : ticket@grimaldiforum.com.