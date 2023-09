Le Grimaldi Forum dévoile un record pour « Monet en pleine lumière » et ses trois prochaines expositions

Près de 120 000 personnes se sont rendues au Grimaldi Forum Monaco visiter l’exposition estivale.

« Grâce à vous, nous avons atteint un record (…) 120 000 mercis ». Sur Facebook, le profil du Grimaldi Forum Monaco (GFM) est en liesse, résultat d’une exposition de deux mois au succès impressionnant. Alors que la barre des 65 000 visiteurs était franchie à la mi-août, les entrées se sont accélérées au fur et à mesure que la clôture de « Monet en pleine lumière » approchait. Dans les derniers jours de l’exposition, 4 000 personnes se rendaient quotidiennement au centre de congrès monégasque.

« Rapportée au nombre de jours d’ouverture, c’est l’exposition la plus visitée du Grimaldi Forum ! Nous pouvons être fiers d’un tel résultat et je tiens à saluer le formidable travail réalisé par toutes nos équipes », a félicité Sylvie Biancheri, directrice générale du GFM. Parmi les visiteurs, 80% étaient en provenance de Monaco et de France, mais aussi de l’étranger, avec une majorité d’Européens, aux premiers rangs desquels environ 10% d’italiens attirés par les tableaux de Claude Monet à Bordighera et Dolceacqua.

Les trois prochaines expositions révélées

« William J.M. Turner, le sublime héritage » se déroulera du 6 juillet au 1er septembre 2024, rendant hommage à ce peintre, aquarelliste et graveur britannique mort en 1851, réputé mondialement pour ses peintures à l’huile et ses paysages à l’aquarelle.

« Couleurs, les chefs-d’œuvre du Centre Pompidou » sera l’exposition estivale de l’été 2025 au GFM. Le musée parisien qui abrite pas moins de 140 000 oeuvres du XXe et XXIe siècle sera à l’automne 2024 fermé, car en travaux pour une durée de 5 ans. L’occasion de pouvoir continuer à observer ses prestigieuses collections d’art moderne et contemporain à Monaco quelques mois plus tard.

« Monaco & l’Automobile » prendra place à l’été 2026. En 2020, la crise sanitaire avait contraint le GFM d’annuler son exposition « Monaco et l’Automobile, de 1893 à nos jours » venue célébrer les 20 ans de l’institution monégasque. Trois années de travail et de recherches de voitures inédites qui ne seront pas perdues puisqu’une nouvelle date semble avoir été trouvée. Rendez-vous en 2026 !