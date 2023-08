L’artiste contemporain Mark Bradford va être exposé chez Hauser & Wirth

L’exposition sera centrée autour d’une sélection de tableaux inspirés de la célèbre série de tapisseries « La Chasse à la licorne. »

Une nouvelle expo à ajouter à votre agenda ! Alors que celle consacrée à John Chamberlain est sur le point de se terminer, la galerie Hauser & Wirth a d’ores et déjà annoncé la venue d’un autre artiste contemporain, dès le 29 septembre : Mark Bradford.

Intitulée « Nobody Knows the Trouble I’ve Seen », cette exposition, organisée pour la première fois à la Fundação de Serralves en 2021, sera centrée autour d’une sélection de tableaux inspirés de la série de tapisseries historiques « La Chasse à la licorne. »

Pour rappel, cette série de tapisseries, probablement tissée aux Pays-Bas au début du XVe siècle, raconte l’histoire d’un groupe de chasseurs et de leurs chiens à la poursuite d’une licorne, jusqu’à sa capture et sa mort. Comme le précise la galerie, ces tapisseries sont souvent considérées comme une allégorie de la crucifixion et de la résurrection, dans un monde cependant dense et onirique.

La licorne est débusquée – © Metmuseum.org

Découvrez l’univers envoûtant de la féminité avec « La Donna », à l’Espace 22

« Souligner les parallèles entre le monde contemporain et l’Âge Sombre »

L’artiste américain Mark Bradford a ainsi décidé de reconstruire ce paysage en accumulant des couches de papier et de mastic, qu’il façonne à l’aide de techniques caractéristiques de son œuvre, telles que le ponçage, la déchirure et l’oxydation.

L’objectif : souligner « les parallèles entre le monde contemporain et « l’Âge Sombre », [en] insistant sur les personnages

relégués aux marges de l’histoire, souvent les derniers à recevoir aide et réconfort en période trouble. »

Les tableaux seront alors posés sur les murs couverts d’une œuvre en papier in situ et des globes noirs passés à l’eau de Javel (représentant les différents continents) seront suspendus au plafond pour occulter la lumière naturelle. « De tailles variées, ces globes font allusion aux innombrables circonstances sociales, politiques et économiques que chacun peut rencontrer dans le monde », indique la galerie, qui promet une expérience immersive.

A noter d’ailleurs que le titre de l’exposition est emprunté à un chant spirituel, interprété par les Africains réduits en esclavage aux États-Unis aux XVIIe et XVIIIe siècles. Un rappel des thématiques que Mark Bradford, né en 1961 à Los Angeles, explore en représentant les structures sociales et politiques qui objectifient les communautés marginalisées et les corps des populations vulnérables.

Adepte de la peinture, de la sculpture, de la vidéo, de la photographie ou encore de la gravure, Mark Bradford a été exposé à travers le monde et a reçu de nombreuses récompenses au cours de sa carrière.

Infos pratiques :