La galerie Hauser & Wirth expose le sculpteur John Chamberlain

Au programme : des œuvres des années 1980, réalisées à partir de pièces détachées.

Lorsque la brutalité des camions rencontre la douceur de la poésie. La galerie Hauser & Wirth accueille actuellement une exposition consacrée au sculpteur américain John Chamberlain (1927 – 2011) intitulée « The Poetics of Scale ».

Au sol et sur un présentoir : des « gondolas » et des « tonks », produites dans les années 1980. Des sculptures tantôt imposantes, tantôt miniatures, pour illustrer l’importance que l’artiste accordait à l’échelle.

Sur les murs : des poèmes dévoilés pour la toute première fois au grand public, écrits dans les années 1950. Des écrits produits au Black Mountain College, qui révèlent une toute autre facette de John Chamberlain.

Car c’est au Black Mountain College que l’artiste a découvert l’art de la poésie, notamment grâce au poète Charles Olson, qui fut son professeur. Trente ans plus tard, John Chamberlain a confié ces écrits à la commissaire d’exposition et auteur Julie Sylvester.

Aujourd’hui, ces poèmes sont donc unis à ses sculptures : des gondoles géantes et très colorées, conçues à partir de pièces détachées de camions, et ses « tonks », plus petites réalisations prouvant que l’art de John Chamberlain ne connaissait pas de limites.

