Sites Grimaldi : une brasserie de Percy-en-Normandie labellisée par le Prince Albert II au Palais Princier

Le Prince Albert II a remis le label de la Fédération des Sites historiques Grimaldi dans la cour d'honneur du Palais Princier © Michaël Alesi / Palais princier

Le Souverain a distingué mardi la MFR de Percy-en-Normandie pour son savoir-faire autour de la bière locale, dans le cadre du réseau des Sites historiques Grimaldi de Monaco.

Dans la cour d’honneur du Palais Princier ce mardi, le Prince Albert II a remis le label de la Fédération des Sites historiques Grimaldi de Monaco à la Maison Familiale Rurale (MFR) de Percy-en-Normandie (Manche), en reconnaissance de son savoir-faire autour de la bière locale. Cette distinction met à l’honneur les initiatives, les traditions et les talents qui font vivre les communes ayant un lien historique avec la dynastie monégasque.

Un ancien fief des barons de Monaco

La commune manchoise est ancrée de longue date dans le réseau des Sites Grimaldi. Les Princes de Monaco portaient les titres de barons de Saint-Lô et d’Hambye, fiefs du Cotentin dont Percy est voisin. La commune avait participé à la 3e Rencontre des Sites historiques Grimaldi en 2022, aux côtés de sept autres communes de la Manche. Plusieurs artisans percyais (cidrerie, apiculture, gourmandises) figurent déjà parmi les labellisés de la Fédération.

Un réseau de plus d’une centaine de communes

Le label distingue des producteurs et artisans implantés dans les communes du réseau, de la Normandie à la Basilicate italienne. Comme le rappelait Cyril Piazza, président de l’association française des Sites Grimaldi, « un véritable réseau s’est créé entre les collectivités unies par l’histoire commune des Grimaldi ». Le Prince Albert II se déplace régulièrement dans ces communes pour entretenir ces liens historiques.

La prochaine occasion de découvrir les savoir-faire de ce réseau sera la 7e Rencontre des Sites historiques Grimaldi, prévue les 13 et 14 juin sur la Place du Palais, avec cette année sept communes invitées venues des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence, de la Côte-d’Or, de la Mayenne et du Piémont italien.