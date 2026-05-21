Eva Longoria, Sofia Carson et Kendji Girac réunis pour le Global Gift Gala à Cannes

Le gala caritatif fondé par Maria Bravo s’est tenu mercredi 20 mai à La Môme Plage, en marge du Festival de Cannes. Invitée par le partenaire de l’évènement, Baron Monte-Carlo, la rédaction a pu assister à une soirée placée sous le signe de la générosité.

Après une édition à Monaco, le Global Gift Gala a posé ses valises sur la Croisette. Cette année, c’est La Môme Plage qui a servi d’écrin à la soirée caritative orchestrée par Maria Bravo, les pieds dans le sable et le regard tourné vers la Méditerranée.

Maria Bravo et Eva Longoria, présidente d’honneur de la Global Gift Foundation

Autour des tables, où les vins blanc et rosé de Baron Monte-Carlo accompagnaient un défilé au photocall et un dîner servi face à la mer, on croisait l’actrice mexicaine Renata Notni, l’acteur portoricain Amaury Nolasco, la philanthrope Nathalie Rayes ou encore Mauro Monarris, tous ambassadeurs de la fondation. Eva Longoria et l’actrice Jacqueline Fernandez, présidentes d’honneur de cette édition, ont ouvert les festivités aux côtés de la fondatrice de la Global Gift Foundation, Maria Bravo. « Nous sommes profondément honorés d’être accompagnés par nos présidentes d’honneur, Eva Longoria, ma sœur dans cette mission, et Jacqueline Fernandez, dévouée aux causes d’impact », a-t-elle déclaré.

Le Global Gift Women Empowerment Award a été décerné à la chanteuse et actrice Sofia Carson et à l’entrepreneuse irakienne Jwana Karim, saluées comme « deux femmes extraordinaires qui incarnent la force, la compassion et la détermination ».

Sofia Carson Renata Notni Amaury Nolasco Nathalie Rayes et Mauro Monarris Les personnalités ont défilé sur le tapis avant de prendre part au dîner

100 000 euros pour un Orlinski

Après une performance de la soprano Angélica de la Riva et la présentation de la Casa Angeles, l’orphelinat soutenu par la fondation, la vente aux enchères conduite par Ferxel Fourgon a constitué le temps fort de la soirée. Une œuvre de Richard Orlinski a notamment trouvé preneur pour 100 000 euros. Kendji Girac a ensuite enflammé la salle pour clore le volet artistique d’une édition cannoise qui confirme l’ancrage azuréen du Global Gift Gala, entre Monaco et Cannes.

Photos : Benjamin Godart pour Monaco Tribune