Global Gift Gala : La Princesse Stéphanie récompensée par Eva Longoria à l’Hôtel de Paris

La Principauté a accueilli pour la première fois, le samedi 4 octobre, le Global Gift Gala, un événement caritatif international dédié à l’aide aux enfants et aux femmes vulnérables.

Samedi dernier, l’Hôtel de Paris a ouvert les portes de sa prestigieuse salle Empire pour accueillir la première édition monégasque du Global Gift Gala. Cet événement caritatif international, déjà implanté dans une dizaine de pays, fait son entrée dans le calendrier événementiel de la Principauté grâce à l’initiative de Camille Gottlieb. La jeune entrepreneuse, à la tête de la société CMC Consulting avec son associé Medy Anthony, a orchestré cette soirée durant plusieurs semaines.

Eva Longoria et la Princesse Stéphanie au cœur de la soirée

© Frederic Nebinger / Palais Princier

Eva Longoria, figure emblématique de la fondation et présidente d’honneur, créée en 2013, a fait le déplacement depuis les podiums parisiens de la Fashion Week. L’ancienne star de Desperate Housewives s’investit personnellement dans cette organisation, aux côtés de Maria Bravo, qui vise à procurer des soins thérapeutiques aux enfants défavorisés, notamment via son projet Casa Angeles.

© Frederic Nebinger / Palais Princier

La Famille Princière était représentée en nombre : outre la Princesse Stéphanie, Louis et Marie Ducruet ainsi qu’Alexandre Grimaldi ont apporté leur soutien à cette soirée. Des personnalités du sport automobile comme Arthur Leclerc et du monde de la chanson avec Vitaa ont également répondu présent.

La marque de joaillerie monégasque APM Monaco était le sponsor principal du Global Gift Gala.

La Princesse Stéphanie et sa fille Camille Gottlieb © Frederic Nebinger / Palais Princier

© Frederic Nebinger / Palais Princier

Le moment fort de la soirée a consacré l’engagement de la Princesse Stéphanie dans la lutte contre le sida. Elle a reçu le Global Gift Philanthropist Award pour ses décennies d’action à travers Fight Aids Monaco, son association dédiée aux personnes vivant avec le VIH. Les fonds récoltés lors de cette vente aux enchères bénéficieront à près de 2000 enfants à travers le monde, laissant entrevoir un possible retour de cet événement en Principauté.