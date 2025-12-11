Le Prince Albert II, la Princesse Caroline et Charlotte Casiraghi inaugurent un lieu culturel inédit à Monaco

Elle était très attendue. Après plusieurs mois de fermeture pour déménagement, la médiathèque Caroline ouvre ce jeudi 11 décembre dans de nouveaux locaux.

Rebaptisée médiathèque Caroline, l’ancienne bibliothèque Louis Notari se trouve désormais au sein de l’îlot Pasteur, dans un espace entièrement repensé de 2 500 m², capable d’accueillir jusqu’à 300 personnes. Fruit de plus de quinze années de réflexion et de travail, ce nouvel équipement culturel rassemble en un seul lieu les trois entités historiques : la bibliothèque, la vidéothèque-sonothèque et la ludothèque.

Le Prince Albert II et la Princesse Caroline ont inauguré mercredi matin le nouvel établissement en présence de Charlotte Casiraghi, Mélanie-Antoinette de Massy et de nombreuses autorités de la Principauté dont le Ministre d’État. Le maire Georges Marsan, Camille Svara, première adjointe déléguée à la médiathèque communale et Béatrice Novaretti, cheffe de service de la médiathèque Caroline, ont accueilli les invités.

© Mairie de Monaco

Après le dévoilement d’une plaque commémorative et la bénédiction des lieux, la Famille Princière a découvert le site lors d’une visite guidée théâtralisée proposée par la troupe BAL d’Arts Légers. Ce spectacle original sera proposé aux visiteurs dès ce week-end. Un buste du Prince Pierre, installé à l’entrée de l’établissement, a également été dévoilé lors de la cérémonie.

« Après plus de quinze ans de réflexion et de travail, la mairie est heureuse de dévoiler un nouveau lieu emblématique de la culture à Monaco », a déclaré Camille Svara. « La Médiathèque Caroline est bien plus qu’un nouveau bâtiment : c’est un projet fédérateur, un espace conçu pour tous les publics, pour tous les usages, au service de la connaissance, du lien social et de la créativité. En regroupant nos collections, nos services, nos activités culturelles et nos équipes dans un même lieu, c’est une volonté qui s’affirme : celle d’une culture vivante, accessible, intergénérationnelle et tournée vers l’avenir. »

Un projet culturel ambitieux

L’établissement propose plus de 200 000 documents répartis sur trois niveaux dans des espaces lumineux et confortables pensés pour tous les âges : « Des bambins aux séniors, il est essentiel que tout le monde trouve sa place au sein de ce bâtiment », a ajouté la première adjointe.

Le public découvrira une pluralité d’espaces thématiques. Un fonds Monaco permet d’explorer des ouvrages de référence sur la Principauté et l’actualité locale. Un espace vert et solidaire accueille des informations autour de l’écologie : « La médiathèque est engagée depuis une trentaine d’années pour le respect de l’environnement et on a souhaité dédier un espace à ce sujet. On peut y retrouver des ouvrages sur la philosophie, l’économie bleue, des ouvrages pratiques et aussi notre grainothèque », indique Béatrice Novaretti.

Une salle numérique propose ateliers et initiations aux nouvelles technologies. Une vaste zone jeunesse accueille albums, romans, bandes dessinées, cabanes de lecture, coins ludiques et jeux de société. Une salle d’étude baptisée Louis Notari est dédiée aux collégiens et aux lycéens.

Des espaces ludiques pour tous les âges

Parmi les espaces qui attirent l’attention, la ludothèque occupe une place de choix : « C’est un espace important, parce que le jeu a pris de plus en plus d’importance dans les médiathèques. Le jeu est pour tout le monde. On le sait, il permet de développer énormément de choses : l’apprentissage, la mémoire, la logique, la stratégie. On apprend à respecter des règles, on apprend aussi à perdre. Cet espace est aussi bien conçu pour les jeunes que pour les adultes », insiste Béatrice Novaretti.

© Monaco Tribune

La passerelle, espace dédié aux adolescents, accueille des collections de mangas, de romans fantastiques et fantasy et de bandes dessinées. Une console de jeux vidéo a également été installée : « Le jeu vidéo chez nous sera accompagné et encadré », précise la cheffe de service. « Il y a des heures spécifiques pour jouer en ligne et un médiateur accompagnera les enfants afin de jouer ensemble. »

© Monaco Tribune

Enfin, l’espace musique-cinéma propose des collections riches ainsi qu’un petit coin de visionnage privatif : « Les gens pourront venir regarder un film seul, à deux, en famille ou entre amis. On est dans une petite bulle pour pouvoir se plonger totalement dans l’œuvre », détaille Béatrice Novaretti.

300 animations par an

La médiathèque comprend aussi un auditorium de 118 places avec une cafétéria. Situé à l’étage inférieur, l’auditorium accueillera une programmation culturelle renforcée avec des ateliers philosophiques, des siestes musicales, des projections, des rencontres d’auteurs, des ateliers de tricot solidaire, des lectures et concerts. Chaque année, une exposition patrimoniale mettra en lumière les collections du fonds de la médiathèque.

Pour célébrer cette ouverture, la médiathèque Caroline a commandé une œuvre inaugurale à Benoît Varaillon, dit Béno, artiste français héritier de la tradition japonaise du mokuhanga. L’exposition est à découvrir jusqu’au 21 février.

Informations pratiques

Le prêt de documents est désormais illimité pour une durée de trois semaines.

L’offre numérique s’enrichit avec la plateforme Music Me et ses 15 millions de titres.

Ouverte au public le 11 décembre à 13 heures.

Horaires