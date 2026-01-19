Découvrez les premières images du Festival du Cirque en présence du Prince Albert II et de la Princesse Stéphanie

La Princesse Stéphanie a été rejointe par le Prince Albert II pour la première représentation © Direction de la Communication - Stéphane Danna

Le rendez-vous incontournable des arts de la piste a ouvert ses portes vendredi sous le chapiteau de Fontvieille, en présence de la Famille Princière.

La Princesse Stéphanie, présidente du comité d’organisation, a donné le coup d’envoi de la 48e édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo vendredi 16 janvier. Le Prince Albert II l’a rejointe pour la première représentation, accompagnés de Louis Ducruet et Camille Gottlieb. Cette manifestation, créée en 1974 par le Prince Rainier III, demeure le rendez-vous le plus prestigieux du monde circassien.

Le festival se déroule jusqu’au 25 janvier et propose deux programmes distincts lors des spectacles de sélection. En parallèle, la 13e édition de New Generation met en lumière de jeunes talents prometteurs. Les artistes venus du monde entier rivalisent pour décrocher les précieux Clowns d’Or, d’Argent et de Bronze, considérés comme les Oscars du cirque.

Un programme riche en émotions

Cette année, le public découvre des numéros spectaculaires variés. La cavalerie de la famille Richter côtoie le dressage de pigeons du Letton Andrejs Fjodorov et les acrobaties millénaires de la troupe chinoise de Dalian. Les voltiges aériennes des Mexicains de Juan Cebolla promettent des frissons, tandis que le clown italien Davide Vassallo assure les intermèdes comiques.

La soirée de gala du 20 janvier marquera le point d’orgue du festival avec la remise des prix. Les lauréats se produiront ensuite lors de représentations quotidiennes jusqu’au 25 janvier. Le volet solidaire n’est pas oublié avec la Fight Aids Cup prévue le 24 janvier au Stade Louis II, le traditionnel match de football caritatif.