Eden Hazard, Shevchenko, Seedorf : la Fight Aids Cup fait son retour au Louis-II

L'an dernier, le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie ont donné le coup d'envoi de la rencontre © Anaïs Riu / Monaco Tribune + Barbagiuans Monaco + Manuel Vitali / Direction de la Communication

Ce match caritatif rassemblera une vingtaine de légendes du football international le 24 janvier prochain au profit de Fight Aids Monaco, l’association fondée par la Princesse Stéphanie.

La Principauté s’apprête à accueillir la sixième édition de la Fight Aids Cup, rendez-vous désormais incontournable du calendrier sportif monégasque. Le samedi 24 janvier à 15h30, le Stade Louis II vibrera au rythme d’un match de prestige opposant les Barbagiuans au Cirque FC, dans le cadre du Festival International du Cirque de Monte-Carlo.

Un plateau exceptionnel

Eden Hazard, fraîchement retraité, fera sa première apparition lors de ce match de gala, tout comme l’ancien marseillais Bafétimbi Gomis. Ils rejoindront des habitués tels que Robert Pires et Ludovic Giuly aux côtés de Louis Ducruet, capitaine et président des Barbagiuans Monaco.

© Fight Aids Cup

Face à eux, Andriy Shevchenko, Ballon d’Or 2004, portera le brassard de capitaine d’une équipe du Cirque FC aux fortes consonances italiennes. Clarence Seedorf, Christian Karembeu et Youri Djorkaeff, tous passés par des clubs emblématiques de Serie A, seront présents en soutien de l’attaquant ukrainien.

Les Barbagiuans ouvrent leurs rangs

Historiquement composée d’anciens joueurs de l’AS Monaco, l’équipe des Barbagiuans a franchi un cap en 2025 en accueillant de grands noms internationaux. « Les valeurs véhiculées par les Barbagiuans touchent aussi d’autres joueurs extérieurs à Monaco », se réjouit dans un communiqué de presse Louis Ducruet, qui célébrera bientôt sa sixième année de présidence. « Ce concept doit s’inscrire dans la durée. »

Louis Ducruet entouré par le Prince Albert II et Raphaël Varane © Anaïs Riu / Monaco Tribune + Barbagiuans Monaco + Manuel Vitali / Direction de la Communication

Avec une seule victoire lors des cinq premières éditions, les Barbagiuans se sont renforcés et entendent bien inverser la tendance.

Un million d’euros pour Fight Aids Monaco

Après cinq éditions et diverses actions, les Barbagiuans ont dépassé le cap symbolique du million d’euros reversé à Fight Aids Monaco, fondée et présidée par la Princesse Stéphanie. L’association mène depuis plus de vingt ans un combat contre le VIH. « Cela donne de la force à nos actions et rappelle combien l’engagement collectif peut avoir un impact concret et durable », souligne Christophe Glasser, directeur de l’association, dans un communiqué.

Le match sera diffusé en direct sur TVMonaco et YouTube.