Le Cirque FC remporte la Fight Aids Cup 2025 : Retour en images sur une journée aux côtés de Ribéry, Varane, Évra et bien d’autres

Le Cirque FC a défendu son titre pour la 5e édition de la Fight Aids Cup face aux Barbagiuans Monaco lors d’un match caritatif au profit de la lutte contre le VIH, sous les yeux du Prince Albert II, de la Princesse Stéphanie et de sa fille Camille Gottlieb. En marge de la rencontre, Louis Ducruet a lancé le Barbagiuans Business Club en présence de plusieurs légendes du football.

Quelques heures avant la rencontre ultime au Stade Louis-II, le Président et capitaine des Barbagiuans, Louis Ducruet, a inauguré la toute première rencontre du Barbagiuans Business Club, en collaboration avec le Monaco Economic Board (MEB). Cet événement, qui a rassemblé les partenaires de la Fight Aids Cup, a permis de renforcer les liens professionnels tout en soutenant l’initiative de lutte contre le VIH.

Publicité

Plusieurs joueurs, dont le parrain de cette édition anniversaire, Patrice Évra, étaient présents au Fairmont Monte-Carlo pour profiter d’un moment de convivialité et de partage avant l’affrontement du soir. Les maillots des deux équipes ont également été dévoilés à cette occasion.

Robert Pires, Patrice Évra, Louis Ducruet, Sonny Anderson et Maxime Gonalons Au micro, Justin HIGHMAN, Directeur Général Adjoint du MEB

Raphaël Varane, Patrice Évra, Franck Ribéry, Cesc Fàbregas… On connaît la liste des joueurs sélectionnés pour la Fight Aids Cup 2025

Le match : Le Cirque FC domine mais doit lutter pour sa victoire

Après un hommage poignant en l’honneur Jean Petit, disparu le lendemain de la précédente édition, le coup d’envoi fictif de la rencontre a été donné par le Prince Albert II, la Princesse Stéphanie ainsi que les membres de la famille du légendaire M. Petit, devant près de 800 spectateurs.

Les champions en titre du Cirque FC ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à un superbe but d’Anthony Modeste, avant que l’équipe des Barbagiuans ne réagisse, notamment grâce aux efforts de Patrice Évra ou encore le champion du monde 2018 Raphaël Varane.

Après l’égalisation de Ludovic Giuly et un second but de Sonny Anderson, les Barbagiuans ont pris l’avantage, 2-1, dans un match de plus en plus intense. Cependant, Modeste a répondu par un doublé avant la pause, ramenant les deux équipes à égalité (2-2).

La deuxième mi-temps a vu une intensité décuplée. Franck Ribéry et Robert Pirès, en grande forme, ont permis à l’équipe de la Princesse Stéphanie de reprendre l’avantage avec une passe décisive pour Anthony Modeste, qui s’est offert un triplé pour sa première apparition lors de la Fight Aids Cup (2-3).

Louis Ducruet et ses coéquipiers n’ont jamais abandonné. Ludovic Giuly a ensuite ramené le score à égalité, mais Robert Pires a rapidement redonné l’avantage à son équipe (3-4). Quelques minutes plus tard, c’est Sako pour le Cirque FC qui a permis à son équipe de sécuriser deux buts d’avance (3-5).

Malgré un grand retour des Barbagiuans dans le dernier quart d’heure avec un dernier but de Serge Gakpé, le Cirque FC a finalement conservé son avance pour l’emporter 4-5. Un score serré qui reflète la détermination des deux équipes, mais aussi l’engagement total de chacun pour soutenir la cause de l’événement et de l’association Fight Aids Monaco.

« Je suis ravi de cette édition anniversaire. Une belle réussite, déjà sur le terrain avec la présence de légendes du football, du spectacle, neuf buts… et en dehors avec des fonds importants récoltés pour Fight Aids Monaco, but final de notre action », s’est exprimé Louis Ducruet à l’issue du match.

Robert Pires, Louis Ducruet et Raphaël Varane L’équipe des Barbagiuans Monaco L’équipe du Cirque FC Patrice Évra et Christian Karembeu Louis Ducruet et Franck Ribéry

Crédits photos : Anaïs Riu / Monaco Tribune + Barbagiuans Monaco + Manuel Vitali / Direction de la Communication.