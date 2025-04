Monaco dit adieu au Dr Jean-Joseph Pastor : Le médecin princier qui a façonné une nation

Un silence profond s’installe alors que la Principauté pleure l’un de ses fils les plus distingués – un homme dont les mains guérisseuses ont touché les princes mais dont l’esprit humble est resté fermement ancré aux rivages de sa patrie bien-aimée.

Le Prince Albert II a réagit avec « une immense tristesse » au décès du Dr Jean-Joseph Pastor, chancelier des ordres princiers et ancien médecin personnel du Prince Rainier III. Le communiqué du Palais Princier le 3 avril, honore un homme dont le parcours professionnel s’est inextricablement tissé dans la trame de l’histoire moderne de Monaco.

Architecte de l’excellence médicale monégasque

L’héritage du Dr Pastor s’étend bien au-delà des murs du Palais. En tant qu’ancien chef du service de cardiologie au Centre Hospitalier Princesse Grace – où une unité porte aujourd’hui son nom – il a été pionnier des soins cardiovasculaires dans une principauté déterminée à se tenir à l’avant-garde de l’innovation médicale.

Sa vision s’est matérialisée plus particulièrement en tant que cofondateur du Centre Cardio-Thoracique de Monaco, une institution qui a élevé Monaco à une renommée internationale dans les soins de santé spécialisés. Sous sa direction, la Principauté a cultivé une réputation d’excellence médicale.

Dr Jean-Joseph Pastor © Archives Direction de la Communication – Manuel Vitali

Témoin de l’histoire

Le communiqué princier note avec révérence que le Dr Pastor a été témoin de la Libération de Monaco en 1944. Cette perspective historique a éclairé ses quarante années subséquentes au Conseil National de 1968 à 2008, où il a contribué à orienter l’évolution politique de Monaco avec discrétion et sagesse caractéristiques.

Dans sa déclaration, le Prince Albert II adresse ses « plus sincères condoléances » à la famille du Dr Pastor, à ses proches et à « tous ceux qui ont eu l’honneur de le côtoyer. » Le Souverain a particulièrement souligné le dévouement de Pastor à la Famille Princière, notamment au Prince Rainier III et à la Princesse Grace.