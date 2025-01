Henry Rey, pilier du paysage sportif et politique monégasque, est décédé 

La Principauté pleure la disparition d’Henry Rey, figure emblématique de Monaco, décédé ce lundi dans sa 86e année.

Un ambassadeur du sport

Passionné de football, de volley-ball et de golf (il a présidé le Monte-Carlo Golf Club au Mont-Agel), Henry Rey a également présidé la Fédération monégasque d’haltérophilie et supervisé l’instauration de la Journée olympique à Monaco.

Président de l’AS Monaco de 1969 à 1972, les joueurs ont porté lors des 16e de finale de Coupe de France face à Reims un brassard noir en son honneur. « Arrivé à la tête du club alors que ce dernier venait d’être relégué en Division 2, Henry Rey, alors plus jeune Président de France, avait eu pour première mission de mettre en place une gestion rigoureuse. Dans ce contexte, les Rouge & Blanc, parmi lesquels un certain Jean Petit commençait à tisser sa toile dans l’entrejeu, parvinrent rapidement à retrouver la Division 1 en 1971, » rappelle l’AS Monaco dans un communiqué de presse.

Il a dirigé le Comité Olympique Monégasque pendant près de 20 ans de 1975 à 1994. Sous sa présidence, Monaco a participé à ses premiers Jeux Olympiques d’hiver à Sarajevo en 1984.

Il a été l’un des fondateurs des Jeux des petits États d’Europe que Monaco a accueilli, sous son impulsion, en 1987. « Il a su conjuguer charisme, bienveillance et écoute pour inspirer des générations de sportifs et de dirigeants, » a exprimé le Comité Olympique monégasque.

Une riche carrière politique

Diplômé en droit à l’université de Georgetown aux États-Unis, Henry Rey a siégé au Conseil National pendant 40 ans, de 1968 à 2008, soit 8 mandats consécutifs. Il est encore aujourd’hui, celui qui a le plus longtemps servi au sein de l’Institution.

Président de la Commission des Finances et de l’Économie Nationale entre 1978 et 2003, il était reconnu pour ses qualités de juriste et a toujours recherché l’avantage financier et économique de l’État.



Thomas Brezzo, l’actuel Président du Conseil National, lui a rendu hommage dans un communiqué. « Henry Rey laisse derrière lui une empreinte indélébile dans la vie publique monégasque et sa mémoire continuera d’inspirer les générations futures. »



Le Prince Albert II, s’est lui aussi exprimé dans une déclaration publiée par Monaco-Matin : « C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la disparition de Me Henry Rey. Figure emblématique de l’histoire monégasque, il aura marqué de son empreinte la vie politique de notre pays.

Il joua également un rôle important dans le monde du sport que ce soit au sein du Comité Olympique Monégasque ou à l’AS Monaco Football Club dont il fut le président au début des années 70 ; golfeur émérite il a su, grâce à sa passion, faire du Monte Carlo Golf Club un véritable écrin de ce sport.

À l’heure où il nous quitte, je souhaite rendre un hommage au Conseiller national, au sportif, et à l’homme qu’il fut ; et apporter à sa famille tout mon soutien. »