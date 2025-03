Fabrice Pastor : « Mon objectif est de faire du padel un sport plus grand que le tennis »

À l’occasion du premier Grand Master de Beausoleil qui aura lieu du 21 au 30 mars prochain, le fondateur du circuit A1 Padel Tour et grand passionné de raquettes, M. Fabrice Pastor, nous présente cette prestigieuse étape, où les meilleurs joueurs du circuit s’affronteront aux portes de Monaco.

Le Tennis Padel Club de Beausoleil se prépare à accueillir l’élite du A1 Padel Tour pour un événement attendu avec impatience : le Grand Master de Beausoleil, première étape locale du circuit, avant son passage en Principauté cet été. Le tournoi marquera un moment clé dans la saison, avec 48 équipes engagées et le plus grand nombre de points à remporter.

M. Fabrice Pastor, créateur du circuit et figure incontournable du padel, revient sur l’importance de ce tournoi : « Les meilleurs joueurs du monde de ce circuit seront présents pour cette étape. Dites-moi un tournoi dans le monde de n’importe quel sport où vous convivez dans le club avec tous les joueurs ? Au Tennis Padel Soleil, il y a même des joueurs professionnels de tennis ou de football qui viennent s’entraîner et qui passent voir les matchs de padel parce qu’ils adorent ça. Vivre cette expérience avec tous ces joueurs est quelque chose d’exceptionnel. Les fans pourront facilement avoir une belle photo, ou encore un moment pour échanger avec les joueurs. »

© A1 Padel Tour

Un Grand Master pour remercier la ville de Beausoleil

Bien que l’A1 Padel Tour se déroule dans des villes renommées à travers le monde, Beausoleil occupe une place à part cette année avec ce Grand Master, qui est la plus importante catégorie de tournois du circuit. M. Pastor mentionne la commune comme pionnière dans la construction d’infrastructures modernes pour le padel en France :

« Beausoleil a été le lieu où nous avons créé le premier stade de padel de France. Quand nous en avons parlé avec le Prince de Monaco, nous avons ensuite créé un stade de tennis, ATP Approved, où tous les grands noms du tennis mondial, dont ceux qui vivent à Monaco, ont désormais un outil de travail spectaculaire avec un stade couvert où ils peuvent s’entraîner toute l’année sur des terrains durs. Tout cela a été possible grâce à la Mairie de Beausoleil et au travail de Cristina Pastor, directrice du Tennis Padel Soleil. Normalement, je ne permets pas de Grands Masters dans des petites villes. Mais Beausoleil, c’est une exception. Cette ville a été là dès le début pour nous soutenir et je pense qu’il faut remercier ceux qui vous ont aidé à grandir. »

Grâce à la vision d’un passionné, Beausoleil est devenu un site d’excellence où se côtoient le tennis, le football et le padel dans un même espace. M. Pastor ajoute avec fierté : « C’est un véritable musée du sport avec des objects inédits, mais c’est surtout un endroit où les joueurs se sentent à la maison. Cristiano Ronaldo, quand il vient, il vient jouer chez nous. Didier Deschamps, c’est le parrain du club. C’est un endroit assez spécial, connu dans le monde entier grâce au circuit A1. Alors, je me voyais dans le besoin de remercier tout cela avec un Grand Master. »

© A1 Padel Tour

Des ambitions à la hauteur de sa passion

Symbole de l’essor fulgurant du padel à l’échelle mondiale, ce tournoi et plus particulièrement le circuit A1 Padel Tour, témoignent du travail accompli par Fabrice Pastor et son équipe pour faire du padel un sport majeur, malgré certains obstacles :

« Nous avons créé un circuit mondial en partant de rien. Au début, ça ne s’est pas très bien passé car il y a un président d’une fédération internationale qui est également vice-président d’un circuit privé dont il possède des actions. Dans un souci d’intégrité, je crois que c’est essentiel de dénoncer cette situation qui amène à certaines problématiques qui peuvent nuire au développement de la discipline. Il est impensable de devoir se résoudre à accepter de telles réalités, qui vont à l’encontre des valeurs que je souhaite promouvoir aujourd’hui comme à l’avenir. Je souhaite vraiment faire de ce sport quelque chose de plus grand que le tennis d’ici quelques années. Voilà mon objectif, qui je le sais, est très ambitieux. »

Cette volonté d’entreprendre et de viser très haut, M. Pastor la tire d’un grand nom de la Formule 1 : « Tout ce que je construis depuis presque cinq ans maintenant, je sais qu’on le verra dans le futur. C’est un rêve. Comme M. Bernie Ecclestone, un grand exemple pour moi, qui a créé la Formule 1. Je me rappelle qu’il expliquait qu’il mettait lui-même les barrières avec les pilotes sur les pistes de terre. Avec quatre pilotes et trois marques, il a créé quelque chose qui est devenu un sport mondialement reconnu. »

Le Grand Master de Beausoleil n’est que le début d’une année historique pour le padel. M. Pastor se montre très optimiste pour l’avenir. Cette ambition, portée par des partenaires d’envergure comme Adidas ou encore le Groupe 54, fait écho à son rêve de transformer l’A1 en un circuit majeur au sommet de la discipline : « Très franchement, je pense que d’ici un ou deux ans, nous serons le seul circuit professionnel au monde. »

Informations pratiques :

Dates : Sur 10 jours, du 21 au 30 mars 2025.

Lieu : Tennis Padel Soleil de Beausoleil – 1690 Avenue des Combattants en Afrique du N, 06240 Beausoleil.

Tarifs : Places gratuites toute la semaine. Pour le week-end final, 10 euros par personne. Réservation obligatoire pour chaque journée sur la billetterie en ligne.

Programme du tournoi :

Phase des 32e de finale :

Vendredi 21 mars : 6 matchs à partir de 10h.

Samedi 22 mars : 5 matchs à partir de 11h.

Dimanche 23 mars : 5 matchs à partir de 11h.

Phase des 16e de finale :

Lundi 24 mars : 8 matchs à partir de 9h.

Mardi 25 mars : 8 matchs à partir de 9h.

8es de finale :

Mercredi 26 mars : 4 matchs à partir de 11h.

Jeudi 27 mars : 4 matchs à partir de 11h.

Phases finales :

Vendredi 28 mars – Quarts de finale : 4 matchs à partir de 11h.

Samedi 29 mars – Demi-finales : 2 matchs à partir de 11h.

Dimanche 30 mars – Finale : 1 match à partir de 11h.

