Comment le padel s’est-il fait une place au soleil à Monaco et sur la Côte d’Azur ?

Face à l’explosion des licenciés partout en France, les pistes de padel ne cessent de pousser comme des champignons depuis plusieurs années. Un phénomène qui fascine aussi à Monaco et sur la Côte d’Azur.

Qui n’a pas, dans son entourage, entendu quelqu’un lui parler au moins une fois de padel, ce sport de raquette né au Mexique et qui a d’abord conquis l’Espagne en Europe après s’être étendu sur tout le continent sud-américain ?

Le padel, une discipline incontournable pour relancer les clubs de tennis ?

Mélange de tennis et de squash, le padel se pratique à quatre, sur un terrain synthétique entouré de vitres. Mais alors pourquoi a-t-il pris autant d’ampleur au cours de ces cinq dernières années ?

Une discipline ludique, conviviale et accessible

« Le padel a un aspect ludique, conviviale et accessible qui plaît énormément, contrairement au tennis, qui pour les gens qui n’y ont jamais joué, ont des difficultés pour faire des échanges et qui se frustrent rapidement, explique Florian Valsot, sélectionneur, capitaine et joueur au sein de la Fédération Monégasque de Padel.

Et puis pour les joueurs de tennis comme moi, qui ont joué négatif mais qui n’ont pas réussi à devenir professionnels, le padel peut offrir une seconde carrière, avec un âge moyen de 40 ans, qui permet de garder un pied dans la compétition. Le padel est bien parti pour être le sport du 21e siècle. »

Gaël Givet et Sébastien Squillaci lors de la Five Padel Cup (Photo © Frédéric Nebinger)

Pour Cecilia D’Ambrosio, présidente de la Fédération Monégasque de Padel, elle aussi tombée amoureuse de la discipline après y avoir goûté, le constat est le même : le padel coche toutes les cases pour séduire un maximum de pratiquants. Et sur le long terme.

Padel : Deschamps, Squillaci, Givet… Pourquoi les anciens footballeurs en sont tous fans ?

« C’est simple, je ne connais pas une seule personne qui m’a dit après avoir essayé le padel qu’elle n’avait pas apprécié. Quand on touche une raquette de padel, on devient tout de suite addict. »

Les pistes de padel fleurissent sur la Côte d’Azur

Une tendance qu’ont rapidement compris certains dirigeants et gestionnaires de tennis municipaux ou privés, qui n’ont pas hésité à faire construire des pistes de padel, en lieu et place, parfois, des terrains de tennis existants. Des projets qui permettent de relancer certains clubs en perte de vitesse.

Face à la demande toujours plus grandissante et malgré les nombreux terrains déjà disponibles un peu partout à travers le département (Mouratoglou Tennis Academy, All In Grasse, All In Villeneuve-Loubet, Ultra Polygone, Ultra Cagnes-sur-Mer, Tennis Padel Soleil, Tennis Padel Vence…), certains clubs s’apprêtent également à sauter le pas.

Le tennis de La Turbie s’apprête à accueillir deux terrains de padel (Photo DR)

C’est le cas à La Turbie, où le maire de la commune, Jean-Jacques Raffaele, nous a confié que deux terrains de padel couverts s’apprêtent à voir le jour. Une décision qui fait parfois grincer des dents (voir le deuxième article de notre série consacrée au padel) du côté des puristes, qui estiment que « le padel est une discipline à part entière, qui doit conserver son identité et ne pas être associée au tennis. »

Un sport avec ses propres installations mais aussi ses propres compétitions, à l’image des nombreux circuits internationaux (World Padel Tour ou l’A1 Padel créé en 2020 par Fabrice Pastor) qui ont professionnalisé la discipline depuis près de dix ans. Monaco s’apprête d’ailleurs pour la quatrième année consécutive à accueillir le CMB Monaco Master, une manche du circuit A1 Padel, sur la Place du Casino de Monte-Carlo (15-24 mars 2024).

Monaco, terre d’accueil des évènements padel

Une compétition au rayonnement mondial qui attire chaque année fans et curieux et qui est venue s’ajouter aux nombreux tournois de padel organisés à Monaco et ses alentours, à l’image de la Five Padel Cup, réunissant des stars pour récolter des fonds pour Fight Aids Monaco, ou de la Riviera Padel Cup, organisée par Éric Roy et dont l’une des manches se déroule au Tennis Club Padel d’Èze.

Dans quelques semaines (7-9 avril), le Gimaldi Forum sera lui entièrement dédié à la découverte du padel à l’occasion de la Padel Best Expo 2024. De nombreux stands et ateliers, mais aussi quatre terrains qui seront le théâtre d’un prestigieux tournoi, seront présentés au public.

Le Tennis Padel Soleil de Beausoleil a été l’un des pionniers dans le département (Photo © Tennis Padel Soleil)

« La Fédération Monégasque de Padel et de nombreux exposants seront présents pour ce qui sera le temple du padel, confie Cecilia D’Ambrosio. L’évènement accueillera également une manche de la Cupra FIP Tour, avec de nombreux joueurs reconnus. »

De quoi offrir une magnifique vitrine à cette discipline, qui en à peine quatre ans, a vu ses pratiquants en France passer de 80 000 à plus de 400 000. Alors, prêts à essayer ?