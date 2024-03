Engagés, programme, billetterie… Tout savoir à quelques jours du CMB Monaco Master 2024

Les meilleurs joueurs du circuit sont attendus à partir de vendredi à Beausoleil et dès lundi sur le court central installé aux Terrasses du Casino de Monte-Carlo pour neuf jours de compétition.

Publicité

Parmi les tournois les plus emblématiques de la saison, disputé dans un cadre de rêve, le CMB Monaco Master 2024 promet cette année encore du spectacle en plein cœur de la Principauté.

Manche du circuit A1, né de la volonté de l’entrepreneur monégasque Fabrice Pastor, et soutenu par Monte-Carlo International Sports et par la CMB, le Master de Monaco est devenu une étape qui compte dans le paysage mondial du padel.

Comme le prouve une nouvelle fois la liste des engagés, avec la présence des Argentins Tolito Aguirre et Gonzalo Alfonso, qui viennent tout juste de remporter l’Open de Puebla. Après les victoires de Julianoti-Rocafort en 2021, Barrera-Britos en 2022 et Chozas-Augsburger en 2023, toutes les grandes paires du circuit se battront pour être couronnées. Les deux numéros un mondial, Maxi Arce et Franco Dal Bianco sont les principaux favoris. Leur domination écrasante en 2023 (10 titres en 16 tournois) a forcé tous leurs grands rivaux à chercher de nouveaux partenaires pour 2024.

Des places disponibles à 20 euros

Au total, 48 paires seront en lice. Cette année, contrairement à la dernière édition, le Master de Monaco sera d’ailleurs exclusivement masculin, pour des raisons logistiques.

Vous pouvez toujours réserver vos billets en ligne pour les rencontres qui se dérouleront à Monaco à partir de lundi. Des places à partir de 20 euros sont disponibles.

Après Monaco, le circuit A1 prendra la direction du Chili en avril puis du Mexique en mai. Le reste du calendrier devrait lui être dévoilé prochainement.