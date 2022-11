CMB Monaco a choisi de soutenir l’APT Monaco Master, étape incontournable de l’APT Padel Tour, le circuit international de padel fondé en 2020 par Fabrice Pastor. Signé par Francesco Grosoli, Administrateur Délégué de CMB Monaco, et Fabrice Pastor, PDG de Monte-Carlo International Sports SARL, le partenariat s’étendra sur trois ans.

L’engouement national et international autour du padel a convaincu CMB Monaco de s’investir dans la discipline. Souvent décrit comme un jeu hybride entre le squash et le tennis, le padel est un sport de raquette en pleine expansion. Depuis 2020, la discipline a enregistré la plus forte croissance de tous les sports en France, avec plus de 300 000 joueurs amateurs.

Né dans les années 1970 au Mexique, il est devenu un phénomène en Espagne avec plus de quatre millions de pratiquants. Après l’Espagne, l’euphorie a gagné toute l’Europe, comme l’avait anticipé Fabrice Pastor, créateur de l’APT Padel Tour, qui s’impose de plus en plus comme le meilleur circuit de padel au monde.

L’APT Padel Tour, l’un des meilleurs circuit au monde

En 2022 la tournée a voyagé dans 14 villes, 11 pays et 3 continents. L’édition 2022 de l’APT Monaco Master a eu lieu sur les terrasses du Casino et a contribué à donner une belle visibilité à ce sport en Principauté.

« Nous sommes face à une tendance clé et très certainement pérenne, a déclaré Francesco Grosoli à propos de l’engouement autour du padel. Tout comme nous cherchons à être à la pointe de ce qui se fait en matière d’investissements pour nos clients, nous prêtons également une grande attention à d’autres secteurs, dont le milieu sportif. Le padel sera le sport incontournable dans les années à venir. »

De son côté, Fabrice Pastor a tenu à remercier CMB Monaco pour son soutien. « Nous sommes honorés d’avoir la banque CMB Monaco comme sponsor de l’étape monégasque de l’APT Padel Tour pour les trois prochaines années. Nous unirons nos forces non seulement pour étendre la portée du padel dans le monde, mais aussi pour nous engager auprès des passionnés de ce sport en Principauté. »