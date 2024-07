Impatients, enthousiastes et prêts… Les athlètes monégasques livrent leurs premières impressions avant les JO de Paris 

Trois des six athlètes monégasques olympiques © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Ils sont arrivés au village olympique de Paris 2024 ce jeudi 25 juillet.

Après leurs premières heures passées au village olympique, les six représentants de la Principauté se disent très enthousiastes, impatients et prêts à concourir aux Jeux olympiques d’été de 2024 qui débuteront ce vendredi 26 juillet avec la cérémonie d’ouverture.

Pour la nageuse Lisa Pou, c’est l’excitation qui prime. Cependant, la sportive tient à « faire attention de ne pas trop dépenser d’énergie et rester vraiment focus sur ce que l’on a à faire tous les jours. C’est vraiment ça qui est important. Profiter avec l’équipe et passer de bons moments tout en performant. »

Du côté de Xiaoxin Yang (tennis de table, simple femmes), déjà participante aux Jeux de Tokyo impactés en raison de la situation sanitaire, c’est une tout autre ambiance qu’en 2021 : « Je me sens mieux. C’est beaucoup plus vivant, il y a beaucoup plus de gens. Ce village est une très belle réussite. » déclare-t-elle.

Quentin Antognelli, quant à lui, a déjà « commencé à prendre nos petites habitudes ici : la cantine, les allers-retours jusqu’au bassin d’aviron. Tout commence à se mettre en place. La pression est montée tranquillement depuis notre arrivée car on se rend compte que ça y est, ça va commencer, on y est ! »

Pour Théo Druenne, ce sont beaucoup de sentiments positifs qui se bousculent dans son corps. « J’avais hâte de revoir et retrouver toute la délégation monégasque à Paris, de vivre aussi ce grand moment que sera la cérémonie d’ouverture. » explique le nageur.

La dernière recrue, le judoka Marvin Gadeau, a un programme bien ficelé pour être en forme lors des prochaines épreuves : « Je vais essayer de me reposer et récupérer un peu car je suis rentré du Japon lundi, où j’étais en stage, avec 7 heures de décalage horaire. […] J’irai à la salle de sports tous les matins. »

Enfin, Marie-Charlotte Gastaud est émerveillée par le décor qui l’entoure. « Je ne m’attendais pas à voir quelque chose de si énorme. Le village olympique est tout simplement magnifique. Avoir autant de pays regroupés ici, c’est vraiment surprenant. » avoue la championne d’athlétisme.