Enchères exceptionnelles à Monaco : 73 véhicules saisis à partir de 30 euros

Entre trésors délaissés et opportunités inattendues, Monaco s’apprête à offrir une seconde vie à des dizaines de véhicules lors d’une vente aux enchères qui promet d’attirer collectionneurs et chasseurs de bonnes affaires.

L’Administration des Domaines organise ce jeudi 3 avril 2025 une vente aux enchères de véhicules saisis sur la voie publique ou réformés de l’Administration. Rendez-vous est donné à 14 heures précises à la Salle des Ventes du Victoria, située au 2 rue Bellevue à Monaco. Au programme : 73 lots comprenant voitures, scooters, vélos et trottinettes, proposés à des prix de départ particulièrement accessibles – 30 euros pour les deux et trois-roues, et 50 euros pour les automobiles.

Une inspection essentielle

Pour examiner les véhicules avant de faire son choix, trois sessions d’exposition sont prévues au Parking des Écoles, situé au 3 rue des Guelfes à Monaco :

Le lundi 31 mars 2025 de 14h à 17h

Le mardi 1er avril 2025 de 10h à 13h

Le mercredi 2 avril 2025 de 14h à 17h

Il y a trois moyens existent pour enchérir : se présenter directement à la salle des ventes, solliciter une ligne téléphonique pour enchérir en direct, ou bien faire une offre de prix jusqu’à la veille de la vente afin de définir un prix d’enchère plafond.

Informations pratiques

Les personnes ne pouvant se déplacer pour consulter les lots peuvent se rendre sur le site monservicepublic.gouv.mc pour accéder à la liste complète des véhicules proposés. Le dossier comprenant cette liste et un formulaire d’ordre d’achat peut également être téléchargé ou retiré dans les bureaux de l’Administration des Domaines, au 4e étage du 24 rue du Gabian à Monaco, du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9h30 à 17h.

Ne vous attendez pas à des bolides de luxe ou des pièces de collection exceptionnelles !

