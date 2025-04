Incredibile vendita all’asta a Monaco: 73 veicoli sequestrati a partire da 30 €

Tra tesori abbandonati e occasioni inaspettate, Monaco si prepara a dare una seconda vita a decine di veicoli in un’asta che attira collezionisti e cacciatori di occasioni.

Giovedì 3 aprile 2025, l’Amministrazione del Demanio organizza un’asta di veicoli sequestrati su strada o dismessi dal servizio pubblico. L’evento avrà luogo alle 14:00 in punto presso la Salle des Ventes du Victoria, situata al 2 di rue Bellevue a Monaco. In programma: 73 lotti tra auto, scooter, biciclette e monopattini, offerti a prezzi di partenza particolarmente convenienti – 30 € per i due e tre ruote e 50 € per le auto.

Pubblicità

Una verifica è essenziale

Per esaminare i veicoli prima della scelta, sono previste tre sessioni espositive presso il Parking des Écoles, situato in rue des Guelfes n.3 a Monaco:

Lunedì 31 marzo 2025 dalle 14:00 alle 17:00

Martedì 1 aprile 2025 dalle 10:00 alle 13:00

Mercoledì 2 aprile 2025 dalle 14:00 alle 17:00

È possibile fare un’offerta seguendo tre modalità: recandosi direttamente alla sala d’asta, chiamando un numero di telefono in diretta o facendo un’offerta entro il giorno prima della vendita per fissare un prezzo massimo.

Informazioni pratiche

Se non riuscite a recarvi in loco per visionare i lotti, potete collegarvi al sito monservicepublic.gouv.mc e accedere all’elenco completo dei veicoli proposti, che può anche essere scaricato insieme al modulo per l’ordine d’acquisto. Questi documenti possono anche essere ritirati presso gli uffici dell’Amministrazione del Demanio, al 4° piano di rue du Gabian 24 a Monaco, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle 9:30 alle 17:00.

Non vi aspettate bolidi di lusso o pezzi da collezione incredibili o rimarrete delusi!

Carspotting: i punti strategici dove avvistare le più belle auto di Monaco