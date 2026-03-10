Il Giardino Esotico di Monaco riapre al pubblico dopo sei anni di lavori

Chiuso dal 2020 per un imponente intervento di ristrutturazione, il Giardino Esotico di Monaco sta per riaprire ai visitatori e il Comune ha in serbo una sorpresa per i residenti.

Nell’ambito dei grandi progetti comunali per il 2026, a gennaio il sindaco Georges Marsan aveva illustrato in dettaglio l’entità dei lavori: 17 milioni di euro investiti dallo Stato, ai quali si aggiungono 1,5 milioni del Comune, per consolidare le rocce, sostituire le passerelle e creare un nuovissimo spazio di accoglienza progettato dall’architetto Frédéric Jaunin. Un investimento all’altezza di questo splendido giardino arroccato sul fianco di una scogliera, che offre uno dei panorami più suggestivi su Monaco e sul Mediterraneo.

© Comune di Monaco

Giardino Esotico: riconosciuto come uno tra i più belli al mondo

I residenti invitati in anteprima

Prima dell’apertura al grande pubblico, il Comune di Monaco ha riservato la giornata di domenica 29 marzo ai cittadini monegaschi e ai residenti. Quel giorno l’ingresso sarà libero e gratuito dalle 9:00 alle 18:00, previa esibizione di un documento d’identità o di una carta di soggiorno. A partire da lunedì 30 marzo, il giardino sarà accessibile a tutti con gli stessi orari.

Con la sua straordinaria collezione di piante grasse e cactus provenienti da ogni angolo del mondo, il Giardino Esotico fa parte del patrimonio vivente del Principato e dei ricordi di molti monegaschi. Michèle Calman-Rayer, lettrice di Monaco Tribune, ricorda: “Un giardino magnifico dove il nostro insegnante di scienze naturali ci ha portato diverse volte”.

Informazioni pratiche