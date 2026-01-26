Monaco accoglie 170 nuovi cittadini: la soglia dei 10.000 monegaschi presto superata

Giovedì 23 gennaio, il Comune di Monaco ha celebrato coloro che hanno ottenuto la cittadinanza monegasca nel 2025. Il Principato conta ora 9.961 cittadini.

È nella sala matrimoni del Municipio che il sindaco Georges Marsan, accompagnato dai membri eletti del Consiglio comunale, ha ricevuto i nuovi titolari del passaporto rosso e bianco. Lo scopo di questa cerimonia annuale, diventata un appuntamento imperdibile del calendario istituzionale, è quello di celebrare solennemente l’ingresso di questi cittadini nella comunità nazionale.

Il programma prevedeva una presentazione delle missioni del Comune, seguita dalla consegna di doni simbolici. Tra questi, una riproduzione dell’inno nazionale composto nel 1931 da Louis Notari in lingua monegasca, la raccolta “Aiço d’aiçi II” e una litografia di Claude Rosticher raffigurante Santa Devota. La cerimonia si è conclusa con l’inno nazionale interpretato dal Coro dei Bambini dell’Accademia Rainier III.

© Comune di Monaco

Verso la soglia simbolica dei 10.000

Nel 2025, 170 persone hanno acquisito la cittadinanza monegasca, contro le 160 dell’anno precedente. La maggioranza (55%) ha acquisito la cittadinanza per discendenza, il 33% per matrimonio e il 12% per naturalizzazione concessa per ordinanza sovrana.

Per quanto riguarda la natalità monegasca, secondo l’IMSEE, nel 2024 sono nati solo 98 bambini di nazionalità monegasca, un numero molto inferiore ai 721 nati nello stesso anno registrati al CHPG, il cui reparto maternità serve ampiamente i comuni francesi limitrofi come Mentone, Roquebrune-Cap-Martin e Beausoleil.

Al 31 dicembre 2025, il Principato contava esattamente 9.961 monegaschi. Il superamento della soglia dei 10.000 cittadini, previsto nei prossimi mesi, rappresenta una tappa storica per questo microstato di 2 km².