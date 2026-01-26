170 новых граждан и почти 10 000 монегасков — Монако приближается к символической отметке

В четверг, 23 января, мэрия Монако чествовала жителей, которые получили монегасское гражданство в 2025 году. На сегодняшний день общее число граждан Княжества составляет 9 961 человек — и символическая отметка в 10 000 уже совсем близко.

Церемония прошла в зале бракосочетаний. Мэр Монако Жорж Марсан вместе с представителями муниципального совета лично приветствовал новых обладателей паспорта. Это ежегодное событие давно стало важной частью жизни Княжества и символизирует официальное вступление новых граждан в национальное сообщество. Участникам рассказали о роли и задачах коммуны, после чего им вручили памятные подарки.

В их числе — репродукция национального гимна, написанного в 1931 году Луи Нотари на монегасском языке, сборник «Aiço d’aiçi II» и литография художника Клода Ростишера с изображением Святой Девоты. Завершилась церемония исполнением национального гимна детским хором Академии им. Ренье III.

© Мэрия Монако

К символическому рубежу в 10 000

В 2025 году монегасское гражданство получили 170 человек — немного больше, чем годом ранее, когда новых граждан было 160. Чаще всего гражданство присваивалось по происхождению (55 % случаев), в 33 % — по браку, а ещё 12 % новых монегасков получили паспорт в результате натурализации по суверенному указу.

При этом рождаемость среди граждан княжества остаётся очень низкой. По данным IMSEE, в 2024 году в Монако родилось всего 98 детей с монегасским гражданством. Для сравнения: в родильном отделении Госпиталя Княгини Грейс (CHPG) за тот же период на свет появился 721 ребёнок. Большинство этих родов приходится на семьи из соседних французских городов — Ментона, Рокбрюн-Кап-Мартена и Босолея.

По состоянию на 31 декабря 2025 года численность граждан Монако составляла ровно 9 961 человек. Ожидаемое в ближайшие месяцы превышение отметки в 10 000 монегасков станет важной и символической вехой для микрогосударства площадью всего 2 км².