Итоги и приоритеты: правительство Монако обозначило курс на 2026 год

В пятницу, 16 января, государственный министр и члены правительства приняли представителей прессы, чтобы представить приоритеты и основные направления политики Княжества на 2026 год © Monaco Tribune

Историческое председательство Монако в Совете Европы, реконструкция торгового центра в Фонвьее и работа по выходу из «серых списков» стали ключевыми темами выступления государственного министра, который обозначил 2026 год как период активных действий и конкретных результатов.

Во время традиционного поздравления прессы государственный министр Кристоф Мирман подчеркнул устойчивое состояние государственных финансов, необходимость ускорения трёх крупных структурных проектов, а также растущее дипломатическое влияние Монако. Спустя шесть месяцев после вступления в должность он, в окружении пяти советников правительства-министров, представил свои приоритеты и амбиции на предстоящий год. «Наступающий год будет годом действий, годом достижений», — заявил он, выразив надежду, что уже на следующих поздравлениях можно будет с уверенностью сказать: «В 2026 году в Монако произошли важные события».

Неспокойное окончание года

Государственный министр также остановился на ситуации с оползнем, который нарушил праздничное спокойствие в районе Аннунсиад. Угроза обрушения откоса над зданием бывшего колледжа имни Карла III привела к эвакуации нескольких десятков жителей в канун Рождества. Кристоф Мирман отметил «оперативность, вовлечённость и эффективность сотрудников администрации», благодаря которым удалось взять ситуацию под контроль в период праздников. Временно переселённые учащиеся должны вернуться в свои помещения «не позднее 26 января».

Государственная казна в отличном состоянии

В сфере государственных финансов правительство заявляет о положительных итогах. Финансовый год 2025 завершился с профицитом «порядка 200 миллионов евро», что стало результатом «исключительно благоприятных экономических показателей». Принятый в конце прошлого года бюджет на 2026 год, по словам государственного министра, «подтверждает и укрепляет стратегические приоритеты государства в трёх ключевых направлениях: жильё, экономическое развитие и мобильность».

При этом он особо отметил необходимость «восстановления доверительных отношений между правительством и Национальным советом». По его словам, бюджетные дебаты «показали, где есть пространство для улучшения с точки зрения учёта вопросов и ожиданий избранных представителей». Кристоф Мирман также подчеркнул «качество диалога, выстроенного с президентом Национального совета Томасом Бредзо», заверив, что правительство намерено и дальше укреплять институциональное сотрудничество.

Три приоритетных направления

Среди ключевых структурных проектов правительство в первую очередь выделяет преобразование торгового центра Fontvieille. По словам государственного министра, «реконструкция этого объекта является необходимой», поскольку он «остаётся местом встречи всех жителей, всех монегасков». Подготовительные работы по благоустройству территории начнутся «в ближайшее время», чтобы сохранить привлекательность объекта до старта основного этапа строительства, намеченного на 2028 год. Для действующих торговцев будет предусмотрен «индивидуальный подход».

Вторым приоритетом названа реконструкция завода по переработке и утилизации отходов (CTVD). «Речь идёт о модернизации устаревшего промышленного оборудования с учётом потребностей Княжества», — уточнил Кристоф Мирман.

Третьим направлением станет реорганизация государственного теле- и радиовещания. Соответствующий проект, как ожидается, будет представлен «в ближайшие недели» — в ответ на ожидания, ранее выраженные Национальным советом.

2026 год — год международного признания

Наряду с внутренними задачами Монако готовится к событию исторического масштаба на международной арене. «Впервые в своей истории Монако с мая следующего года будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы», — напомнил государственный министр. Эта миссия предполагает «насыщенную и интенсивную дипломатическую деятельность» как в Монако, так и в Страсбурге. Кроме того, старт велогонки «Вуэльта» из Монако в августе должен дополнительно укрепить спортивное присутствие Княжества на международной сцене.

Коснувшись вопроса исключения Монако из «серых списков» ФАТФ и Европейского союза, Кристоф Мирман подтвердил неизменную решимость государства довести этот процесс до конца. «Этот шаг является результатом политического решения, принятого государством, которое, в свою очередь, стало следствием твёрдой приверженности Суверенного князя», — подчеркнул он, напомнив, что проделанная работа напрямую влияет на международную привлекательность и экономическую конкурентоспособность Княжества.