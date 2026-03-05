Фотогалерея: Шарль Лёклер поделился первыми кадрами своей свадьбы с Александрой Сен-Млё

Шарль Лёклер и Александра Сен-Млё отпраздновали свою свадьбу в субботу, 28 февраля, в Монако © Шарль Лёклер в Instagram

Всего через несколько часов после церемонии в мэрии Монако Шарль Лёклер и Александра Сен-Млё поделились в социальных сетях фотографиями и видео со своего свадебного дня.

После того как пара сказала друг другу «да» на Скале, пилот Ferrari опубликовал в Instagram серию снимков с церемонии. Публикацию он сопроводил словами: «День, который мы запомним навсегда. 🤍 Первая часть завершена, а вторая состоится в следующем году — уже вместе со всеми нашими близкими». Пост быстро стал вирусным и собрал более 6 миллионов лайков.

© Шарль Лёклер в Instagram

Пара проехала по Княжеству на Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска © Шарль Лёклер в Instagram

Среди первых, кто отреагировал на новость, оказался Княжеский дворец Монако, который поздравил молодожёнов словами: «Поздравляем прекрасную пару!» К поздравлениям присоединился и младший брат гонщика Артур Лёклер. Команда Scuderia Ferrari также отметила событие, опубликовав фотографии Шарля в цветах команды рядом с Александрой и добавив тёплое поздравление: «Поздравляем господина и госпожу Лёклер».

© Шарль Лёклер в Instagram

Супруга Луи Дюкруэ Мари Дюкруэ, профессиональный боксёр Уго Микаллеф, художник Джордан Саже, дизайнер интерьеров Седрик Капрон и Société des Bains de Mer также оставили поздравления под постом Шарля в Instagram. К ним присоединился и французский баскетболист Тони Паркер.

Платье от австралийского кутюрье

© Шарль Лёклер в Instagram © Шарль Лёклер в Instagram

Для этого важного дня Александра Сен-Млё выбрала платье австралийского дома высокой моды Paolo Sebastian, основанного дизайнером Полом Василеффом в Аделаиде. Наряд из французского шантильского кружева с силуэтом «русалка» был украшен тонкой цветочной вышивкой и рельефными бабочками. Особой деталью стали инициалы пары и дата свадьбы, вышитые на заказ — изысканный штрих, достойный лучших кутюрных моделей.

© Scuderia Ferrari HP © Scuderia Ferrari HP

Помимо фотографий, Шарль и Александра Лёклер также опубликовали в своём Instagram короткое видео, запечатлевшее несколько мгновений их свадебного дня. Эти кадры с нетерпением ждали миллионы подписчиков — они позволили увидеть атмосферу и эмоции торжества на Скале.