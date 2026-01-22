Безопасность в Монако: стабильность в 2025 году, технологическая модернизация в 2026 году

В ходе традиционной новогодней церемонии Департамента общественной безопасности в присутствии Князя Альбера II глава Департамента Эрик Арелла представил в целом позитивную оценку 2025 года, отмеченную отсутствием тяжких преступлений.

Эрик Арелла также представил стратегические направления на 2026 год, ориентированные на технологическую модернизацию и укрепление международного сотрудничества.

В целом, несмотря на незначительный рост, уровень преступности оставался под контролем

Эрик Арелла представил отчёт за прошлый год © Дирекция по связям / Мануэль Витали (Manuel Vitali)

В 2025 году был преодолён символический порог в 1 000 зарегистрированных инцидентов, было зафиксировано 1 055 правонарушений, или в среднем менее трёх инцидентов в день. Этот рост в основном обусловлен увеличением числа так называемых мелких преступлений: непреднамеренные телесные повреждения, клевета, умышленное причинение ущерба, простые кражи и мошенничество, особенно в интернете. На долю мелких правонарушений приходится 38% от общего количества преступлений.

С другой стороны, количество наиболее тяжких преступлений резко сократилось. Количество краж со взломом сократилось на 29%, а в отличие от предыдущего года, в 2025 году в Княжестве не было зарегистрировано ни одного убийства или вооруженного ограбления. Уличная преступность, наиболее тревожная для чувства безопасности, остается на низком уровне, составляя менее одного инцидента в день, при этом зарегистрировано 328 случаев.

Тем не менее, год был отмечен тремя значительными событиями: ночной кражей дорогих сумок на бульваре Мулен в апреле, кражей часов во время закрытия выставки Top Marques в мае и кражей на автозаправочной станции в Вюртемберге в декабре. Два из этих трёх дел уже раскрыты, что демонстрирует эффективность службы: общий показатель раскрываемости составляет 52%, что на три процента больше по сравнению с 2024 годом.

Безопасность дорожного движения: обнадёживающие результаты

Безопасность дорожного движения – приоритет прошлого года – продемонстрировала положительные результаты: снижение числа аварий с травмами на 7% (150 в 2025 году по сравнению со 161 в 2024 году) и впечатляющее снижение числа случаев вождения в нетрезвом виде на 33% (90 положительных тестов в 2025 году по сравнению со 134 в 2024 году). В конце года был зафиксирован лишь один несчастный случай со смертельным исходом, не связанный с употреблением алкоголя или наркотиков.

Введение Закона № 1582 от 14 ноября 2025 года позволило установить профилактический контроль и проводить выборочные проверки. В период праздников 9% этих проверок (21 из 231 проведенной проверки) оказались положительными, что подчёркивает необходимость сохранять бдительность.

Непрерывная оперативная работа

Представленные данные свидетельствуют о постоянной мобилизации персонала: 12 380 полицейских операций, более 134 000 проверок документов (примерно 400 в день) и круглосуточное управление 1 387 камерами видеонаблюдения оперативным командно-контрольным центром.

Группа по выявлению криминальных активов (GIAC), отметившая год своего существования, провела 32 расследования по делам об изъятии активов и конфисковала криминальные активы на сумму 128 миллионов евро, в результате чего общая сумма достигла 700 миллионов евро.

© Дирекция по связям / Мануэль Витали (Manuel Vitali)

2026 год: модернизация и распознавание лиц – на повестке дня

Пятилетний план на 2025-2030 годы, утвержденный в конце 2024 года, начинает воплощаться в жизнь с созданием пяти бюджетных должностей для усиления наблюдения за северной границей в Босолей, особенно в секторе розничной торговли предметами роскоши, и трех дополнительных должностей для разведывательных и судебных полицейских служб.

В числе приоритетов на 2026 год центральное место занимает технологическая модернизация. Управление общественной безопасности стремится внедрить искусственный интеллект, адаптированный к полицейским процессам, на единой защищённой платформе. Наиболее показательный проект касается распознавания лиц, предлагаемый текст которого направлен на «содействие автоматизации некоторых чисто технических задач» при сохранении основных прав и свобод. В сотрудничестве с Монакским агентством по стандартизации также запускается процесс сертификации двух подразделений: административной полиции и научно-технической полиции.

Укрепление международного сотрудничества

Несмотря на то, что сотрудничество с Интерполом остаётся историческим приоритетом для Монако (Княжество внесло свой вклад в создание организации в 1914 году по инициативе Князя Альбера I), Эрик Арелла желает и дальше развивать использование инструментов Европола, особенно в рамках расследований, связанных с отмыванием денег. Ожидается также укрепление двусторонних отношений с Италией.

На мероприятии также присутствовали государственный министр Кристоф Мирман и советник правительства, министр внутренних дел Лионель Беффр © Дирекция по связям / Мануэль Витали (Manuel Vitali)

Насыщенная программа на 2026 год

Предстоящий год обещает быть насыщенным несколькими крупными событиями: празднование 50-летия Раможского соглашения 25 и 26 июня, старт Вуэльты в Монако 22 и 23 августа, конференция министров спорта, не говоря уже о традиционном Гран-при Формулы-1. Для сотрудников органов общественной безопасности, от которых ожидается существенный прогресс, особенно в отношении перебалансировки иерархической структуры, существуют значительные логистические проблемы.

Эрик Арелла высоко оценил способность Княжества «сохранять атмосферу мира, в котором царит чувство безопасности», одновременно напомнив всем, что «достижения и спокойствие не должны исключать бдительности». В заключение своей речи он процитировал Уинстона Черчилля: «Успех не окончателен, неудача не смертельна. Главное – это смелость продолжать».