Проект морского шаттла между Ниццей и Монако возобновлён

После многих лет неудавшихся попыток и отсрочек государственный министр Кристоф Мирман предлагает новый подход к морскому сообщению, теперь ориентированный на летний поток туристов.

Вопрос о морском маршруте между Ниццей и Монако переживает новый поворот и может изменить направление. Во время заседания Национального совета, о котором рассказывает TVMonaco, государственный министр Кристоф Мирман представил пересмотренную стратегию проекта, отказавшись от идеи транспорта для рабочих и сосредоточившись на предложении для туристов в летний сезон.

«Я думаю, что для этого маршрута было бы проще работать из порта Кап-д’Ай до порта Ниццы. Вместо того, чтобы вести переговоры о трансграничном транспорте, что всегда сложнее с юридической и технической точки зрения», — заявил государственный министр перед законодателями.

Пять лет перипетий

Запущенный в 2020 году Кристианом Эстрози, первоначальный проект обещал соединить Ниццу и Монако за 35 минут, с 30 ежедневными рейсами, чтобы разгрузить дороги, по которым ездят 40 000 человек, работающих в Княжестве. Для упрощения административных аспектов порт Кап-д’Ай был быстро предпочтен порту Монако, что позволило избежать сложностей, связанных с трансграничными перемещениями.

Первоначально запланированный на лето 2021 года, этот маршрут так и не был запущен. Два последовательных тендера были признаны неудачными из-за отсутствия технологического решения, которое было бы одновременно безвредным для окружающей среды, быстрым и устойчивым к условиям морского сообщения. Экономические ограничения также сыграли свою роль: поскольку порт Кап-д’Ай может принимать только суда вместимостью не более 150 пассажиров, рентабельность оставалась неопределенной без государственных субсидий.

Соединяя два французских порта, шаттл будет находиться в исключительной ответственности муниципалитета Ниццы, а Монако будет участвовать в его финансировании. Для Монако экологические требования остаются приоритетными: будет выбрано только экологически чистое судно.

Национальный совет положительно отреагировал на это заявление государственного министра. Чиновники, которые на протяжении многих лет требуют конкретных решений в области транспорта, видят в этом туристическом проекте первый прагматичный шаг перед принятием каких-либо долгосрочных обязательств.