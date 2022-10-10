Это был головной проект освобождения подъездных путей к Княжеству.

Реализация проекта была сначала запланирована на лето 2021 года, затем перенесена на начало 2022 года, но первых переправ придется ждать еще несколько лет. Ни первый, ни второй тендер оператора Lignes d’Azur на экологичные суда не увенчались успехом. Оно и понятно, ведь надо все создавать с нуля.

Метрополия Ницца Лазурный берег начала подбор поставщиков. По опросу промышленников газетой 20 Minutes «запуск в эксплуатацию регулярных морских катеров – на водородном топливе или полностью электрических, в качестве общественного транспорта» – возможен не раньше 2026 года.

Параллельно с этим Метрополия задумывается о внедрении судов на подводных крыльях. Среди таких решений – бестопливное изобретение американской компании, представленное на прошлой неделе на экспозиции Transition Forum в Ницце. Согласно данным сообщества, к которому обратились наши коллеги, компания Regent Craft разрабатывает футуристический борт – «высокоскоростной корабль-самолет», способный развивать «пиковую скорость свыше 200 км/ч на 2,5 метрах над водой».

Первые испытания в США

Испытания намечено провести во Флориде. Сначала будет испытан прототип на двенадцать пассажиров, затем на сто. Метрополия уточнила, что Кристиан Эстрози заключил с американской компанией «договор на испытания этого нового вида транспорта в Ницце» в 2024 году, что станет «европейской премьерой».

Проект может начать работать в 2027 году, и пассажиры смогут проплыть маршрут Ницца-Монако всего за 20 минут.