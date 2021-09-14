











10 сентября мэр Ниццы Кристиан Эстрози (Christian Estrosi) объявил, что хочет возобновить проект морского катера между Ниццей и Кап-д’Ай.

Добраться из Кап-д’Ай в Ниццу и обратно всего за 35 минут по морю: идея, которая воодушевила многих жителей региона. К сожалению, от проекта гибридного морского катера, оцениваемого в 5 млн евро до вычета налогов, пришлось отказаться из-за неудачного тендера. Запланированный на август запуск катера не состоялся, что обрекает автомобилистов на ожидание в пробках между Монако и Ниццей.

Катер с нулевыми выбросами разгрузит дороги

После пресс-конференции мэра Ниццы надежда возрождается. Кристиан Эстрози заявил журналистам: «Я возобновляю проект морского шаттла между Ниццей и Монако».

Власти актуализируют технико-экономическое обоснование проекта, чтобы дать зеленый свет проекту морского общественного транспорта. Катер с нулевым уровнем выбросов сможет перевозить до 140 пассажиров и будет предлагать поездки каждый час или каждые полчаса в зависимости от времени суток.

Планируется, что катер будет «напрямую связан со второй трамвайной линией и комплексом «Port Lympia Park and Ride». Однако реализации придется подождать: проект будет завершен не ранее 2025 года.