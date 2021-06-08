











К сожалению, этим летом добраться до Ниццы из Кап-д’Ай за 35 минут по Средиземному морю все еще будет невозможно. Проект, запущенный метрополией Ницца-Лазурный берег, отложили.

Морской гибридный шаттл должен был начать рейсы в августе, чтобы разгрузить автомобильные дороги и облегчить доступ в Княжество Монако.

Морской катер в 2022 году?

Власти Ниццы вынуждены были отложить проект из-за неудачного тендера. Новый конкурс должен быть объявлен в начале 2022 года.

Проект, софинансируемый Княжеством Монако, оценивается в 5 миллионов евро без учета налогов.

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