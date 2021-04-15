











Этим летом из Ниццы до Кап-Д’ай на границе Монако можно будет добраться на катере. С помощью катера местные власти надеются разгрузить дороги и облегчить проезд к Княжеству.

Ежедневно тысячи автомобилистов из Ниццы едут по дорогам вокруг Монако и его окрестностей. Потоки автомобилей загрязняют воздух и доставляют неудобства жителям на Лазурном берегу. Поэтому местные власти региона Ницца-Лазурный берег решили связать порты Ниццы и Кап-Д’ай катером. Он начнет курсировать с августа 2021 года. «Это решение стало еще одним шагом, направленным на то, чтобы побудить автомобилистов изменить свои привычки и сделать выбор в пользу мягкой мобильности», — приветствовал решение Национальный совет Монако в заявлении от 13 апреля.

35-минутное путешествие по морю

В общей сложности 34 ежедневных рейса позволят 1200 людям путешествовать из порта в порт на катере. Расстояние по морю — примерно 15 километров, то есть дорога займет около 35 минут в хорошую погоду. Рейсы будут курсировать каждый час и даже каждые 30 минут в пиковые часы. Катер будет связан со второй трамвайной линией Ниццы и с парковкой порта Лимпия. Пассажиры смогут использовать новый вид транспорта с выгодой. В частности, катер включат в проездной региона.

Эти гибридные катера будут работать на электричестве или водороде. Такой экологический подход соответствует стремлению правительства Монако сократить автомобильный трафик в Монако на 20% к 2030 году. Проект катера в настоящее время оценивается в 5 млн. евро (без учета налогов). Проект финансово поддерживает Княжество.