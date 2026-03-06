Почему Франции придётся возвращать Монако несколько миллионов евро в 2026 году?

Франция готовится выплатить Княжеству 138 миллионов евро в рамках налогового механизма, существующего уже более шестидесяти лет.

Репортаж телеканала TVMonaco привлёк внимание к этой теме на этой неделе. По данным монегасского телеканала, в 2026 году французский вклад в бюджет Княжества достигнет 138 миллионов евро. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами: около 120 миллионов евро в 2025 году, после того как в 2010-х годах он колебался в районе 100 миллионов. Этот рост в основном обусловлен очень хорошими результатами сбора НДС в Монако в 2024 году.

Соглашение де Голля и Князя Ренье III

Чтобы понять этот финансовый поток, нужно вернуться к 18 мая 1963 года. Это соглашение, заключенное генералом де Голлем и Князем Ренье III, положило конец схеме освобождения от налогов, которой пользовались французские граждане, проживающие на Скале.

До заключения этого соглашения француз, проживающий в Монако, платил подоходный налог только в Княжестве, что напрямую подпитывало его экономику. После того как Париж начал облагать налогом своих граждан-экспатов, Монако потеряло часть своих налоговых поступлений, особенно от НДС.

Цель системы совместного использования счетов заключается в восстановлении доходов от НДС, которые были бы у двух государств, если бы они образовали две отдельные территории. Иными словами, Франция взимает НДС на своей территории, который, теоретически, должен был бы поступать в Монако. Ежегодная выплата исправляет эту асимметрию. Его принцип изложен в конвенции 1963 года, а методы расчета были уточнены в ходе обмена письмами между правительствами двух стран.