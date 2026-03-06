Почему конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на бензин в Монако?

Цены на бензин могут вырасти на несколько евроцентов за литр из-за ситуации на Ближнем Востоке © Pexels — Julia Avamotive

Эскалация конфликта вокруг Ирана и блокировка Ормузского пролива уже влияют на мировые цены на нефть — и в ближайшие дни это может почувствоваться и в Монако.

Американские и израильские удары по Ирану, начавшиеся в субботу, 1 марта, вызвали серьёзную турбулентность на энергетических рынках. В Монако, как и на всём Лазурном Берегу, автомобилистам в ближайшие дни стоит ожидать повышения цен на бензин.

Как сообщает TVMonaco в одном из недавних репортажей, ключевым фактором стала ситуация вокруг Ормузского пролива — 55-километрового морского коридора, соединяющего Персидский залив с Оманским морем. Этот стратегический маршрут имеет решающее значение для мировой энергетики: через него проходит около 20% мировой добычи нефти. По данным телеканала, Иран принял решение закрыть движение в проливе. «Каждый день два гигантских танкера, перевозящие по два миллиона баррелей нефти, остаются у причала», — поясняет эксперт, которого цитирует TVMonaco. По его словам, судоходство оказалось фактически парализовано из-за серьёзных рисков безопасности и резко выросшей стоимости морского страхования.

Резкий рост цены на баррель

Цена на баррель нефти марки Brent — основного ориентира для европейского рынка — в понедельник утром выросла на 13 % и превысила отметку в 80 долларов, сообщает Franceinfo. Даже такое повышение на несколько долларов может привести к росту стоимости топлива на автозаправках на несколько центов за литр. Обычно такие изменения доходят до потребителей с задержкой примерно в две недели. Во Франции, по данным Roole Data на 4 марта, средняя цена бензина SP95 уже достигла 1,817 евро за литр, а дизельного топлива — 1,818 евро. Это заметно выше показателей прошлой недели.

Княжество Монако, где налогообложение топлива полностью соответствует французскому в рамках франко-монегасских соглашений, неизбежно окажется под влиянием тех же ценовых тенденций.

Пролив Ормуз простирается на 55 км к северу от Объединённых Арабских Эмиратов © Google Earth 2026

Тем временем 22 страны-участницы ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу более чем на 200 000 баррелей в сутки начиная с апреля. «Европа, со своей стороны, заявляет, что располагает достаточными стратегическими запасами, которые исключают риск дефицита», — отмечает TVMonaco. Тем не менее эксперты предупреждают: если цена барреля превысит 100 долларов, стоимость топлива может вырасти примерно на 20 центов за литр. Подобная динамика уже наблюдалась в начале 2022 года, после начала войны в Украине, когда цены на бензин резко выросли по всей Европе.