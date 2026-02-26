Ярмарка трудоустройства в Ницце обещает более 1 000 вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе

Всего за несколько недель до начала туристического сезона в Ницце пройдет крупнейший форум, посвященный вопросам трудоустройства в гостиничном и ресторанном бизнесе. Конкретная возможность устроиться на работу за одно утро.

С приближением лета гостиничный и ресторанный сектор – крупнейший работодатель в регионе Приморские Альпы – ежегодно сталкивается со значительной нехваткой рабочей силы. Для решения этой проблемы в четверг, 5 марта 2026 года, регион Ниццы и Лазурного берега, организация France Travail и Федерация гостиничного и ресторанного бизнеса (UMIH) организуют пятый форум по вопросам трудоустройства в гостиничном и ресторанном секторе. В этом году открыто около 1 200 вакансий в более сотни предприятий региона.

Немедленные возможности трудоустройства

Мероприятие пройдет с 9:00 до 13:00 в конгресс-центре OCEANICE на набережной Амираль Инферне в порту Ниццы и будет посвящено непосредственному общению. Официанты, администраторы, повара, обслуживающий персонал – требуются специалисты самых разных профессий, а предлагаемые контракты включают как постоянные, так и сезонные срочные договора – как для начинающих, так и для опытных мастеров.

Очные собеседования позволят кандидатам встретиться с представителями отдела кадров на месте и, некоторым, получить предложение о работе.

Форум оборудован для приёма людей с ограниченной подвижностью, а индивидуальную помощь можно запросить непосредственно у организаторов. На месте также можно будет получить индивидуальные консультации по улучшению резюме или уточнению плана карьерного роста.

Полезная информация