Le forum de l’emploi de Nice promet plus de 1 000 opportunités dans l’hôtellerie et la restauration

Le secteur de l’hôtellerie-restauration est le premier employeur des Alpes-Maritimes © VDN - David Nouy

À quelques semaines du coup d’envoi de la saison touristique, Nice accueille son plus grand forum dédié au recrutement dans l’hôtellerie et la restauration. Une occasion concrète de décrocher un poste en une matinée.

Premier employeur des Alpes-Maritimes, le secteur de l’hôtellerie-restauration fait face chaque année à une demande de main-d’œuvre considérable à l’approche de l’été. Pour y répondre, la Métropole Nice Côte d’Azur, France Travail et la Fédération des métiers de l’hôtellerie-restauration (UMIH) organisent le jeudi 5 mars 2026 la cinquième édition du forum de l’emploi hôtellerie restauration. Cette année, ce sont près de 1 200 postes qui sont à pourvoir, proposés par plus d’une centaine d’établissements de la région.

Des opportunités d’embauche immédiates

L’événement, qui se tiendra de 9 heures à 13 heures au Centre des Congrès OCEANICE, sur le quai Amiral Infernet au Port de Nice, mise sur le contact direct. Serveurs, réceptionnistes, chefs de cuisine, employés d’étage… les profils recherchés sont variés et les contrats proposés couvrent aussi bien des CDI que des CDD saisonniers, pour des candidats débutants comme expérimentés.

Des entretiens en face-à-face permettront aux candidats de rencontrer les recruteurs sur place et, pour certains, de repartir avec une promesse d’embauche.

AVC : une soirée gratuite à Monaco pour apprendre les gestes qui sauvent

Le forum est aménagé pour accueillir les personnes à mobilité réduite et un accompagnement personnalisé peut être sollicité directement auprès des organisateurs. Des conseils sur mesure pour valoriser son CV ou affiner son projet professionnel seront également disponibles sur place.

Infos pratiques