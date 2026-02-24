AVC : une soirée gratuite à Monaco pour apprendre les gestes qui sauvent

Monaco AVC organise une soirée gratuite dédiée à la prévention de l'accident vasculaire cérébral, le jeudi 5 mars à 18h30 © Pexels - Kindel Media

L’association Monaco AVC réunit experts médicaux et témoins lors d’une soirée gratuite dédiée à la prévention de l’accident vasculaire cérébral, début mars sur le Quai Antoine Ier.

« Le Saviez-vous ? Une personne sur quatre est frappé par un AVC au moins une fois dans sa vie », peut-on lire sur un post LinkedIn de l’association Monaco AVC. Fondée en 2021 par Steven Saltzman – lui-même rescapé de deux accidents vasculaires cérébraux – l’association Monaco AVC a décidé d’agir en organisant une soirée de sensibilisation dans la salle de conférence de la Fondation Stelios le jeudi 5 mars à 18h30, sous le mot d’ordre « Chaque minute compte ».

Des spécialistes au chevet des patients monégasques

Soutenu par la Stelios Philanthropic Foundation, la soirée rassemblera plusieurs figures du monde médical. Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, interviendra aux côtés de Barbara Casolla, cheffe de l’unité neurovasculaire du CHU de Nice, et de la neurologue Jasmin Kechvar.

Barbara Casolla, dont les travaux sont régulièrement mis en avant par l’association, accompagne de nombreux patients monégasques durant leur hospitalisation et leur parcours post-AVC. Ses recherches confirment que la prise en charge en unité neurovasculaire spécialisée améliore significativement les chances de survie et de récupération, en particulier dans les cas d’infarctus cérébral.

Savoir réagir : le test F.A.S.T.

Les intervenants rappelleront notamment l’importance du test FAST (face, arms, speech, time en anglais) pour identifier rapidement les signes d’un AVC : affaissement du visage, faiblesse d’un bras, troubles de la parole et nécessité d’appeler immédiatement le 112. Les patients en phase aiguë en Principauté sont orientés vers l’unité spécialisée de l’hôpital Pasteur au CHU de Nice.

Des survivants et leurs familles partageront leur expérience pour illustrer la réalité de l’après-AVC. La soirée servira également à lever des fonds pour deux initiatives : un programme de rééducation renforcée et la campagne « FAST HEROES », destinée à sensibiliser le grand public.

L’événement est gratuit et ouvert à tous, sur inscription via le site monacoavc.mc.