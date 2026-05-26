Le Prince Albert II et la Princesse Charlène reçus par le Roi Felipe VI et la Reine Letizia à Madrid début juin

Le Prince Albert II et le roi Felipe VI d'Espagne en 2022 © Gaetan Luci / Palais princier - Casa de S.M. el Rey

Le Couple Princier sera reçu par le Roi Felipe VI et la Reine Letizia à l’occasion du 150e anniversaire de la représentation diplomatique de Monaco en Espagne. Un programme dense entre diplomatie, culture et environnement.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène effectueront un déplacement officiel à Madrid les 1er et 2 juin, marquant un double anniversaire : les 150 ans de la représentation diplomatique monégasque en Espagne et les 10 ans de la branche espagnole de la Fondation Prince Albert II de Monaco, dont la maison mère fête elle-même ses 20 ans cette année.

Il s’agit de la première fois que la Princesse Charlène sera reçue par la famille royale espagnole, un événement suivi de près par la presse madrilène. Les liens entre les deux maisons sont anciens : le Prince Albert Ier de Monaco avait servi comme navigateur dans la marine espagnole, et les deux familles se sont retrouvées régulièrement ces dernières années, notamment au Vatican en mai 2025 pour l’inauguration du pontificat de Léon XIV.

Le programme du 1er juin :

Réunion de travail du Prince Albert II avec le Roi Felipe VI au Palais de la Zarzuela, suivie d’un déjeuner en tête-à-tête

Audience avec Pedro Sánchez, Président du Gouvernement espagnol, au Palais de la Moncloa

Visite conjointe des deux couples au Jardin botanique royal de Madrid

Découverte de deux expositions au Pavillon Villanueva : Monaco et l’Espagne : cinq siècles d’histoire partagée (avec les Archives du Palais princier) et la 8e édition du Forum des artistes de Monaco

Le programme du 2 juin :

Événements liés au 10e anniversaire de la branche espagnole de la Fondation Prince Albert II de Monaco

Allocution du Souverain à l’Université Instituto de Empresa, lors de la conférence « Leading the Future Through Collaboration: Talent, Innovation and Opportunity »

Ce déplacement intervient dans une séquence diplomatique particulièrement chargée pour la Principauté, qui exerce depuis le 15 mai la présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.