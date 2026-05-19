Monaco prend la présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, une première historique

La Principauté exerce pour la première fois depuis son adhésion en 2004 la présidence tournante de l’institution paneuropéenne. Un mandat de six mois centré sur la protection des droits humains et la résilience démocratique.

Le 15 mai, Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a pris part à la 135e session ministérielle du Conseil de l’Europe, à Chisinau, à l’issue de laquelle la présidence du Comité des Ministres a été transférée de la République de Moldavie à la Principauté.

Les discussions ont porté sur l’établissement du Tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine, la résilience démocratique, la gestion des migrations internationales et la lutte contre les ingérences étrangères et la manipulation de l’information. La ministre monégasque a appelé au respect des principes fondamentaux et des valeurs qui unissent les États membres.

© Conseil de L’europe

Six mois de présidence sous haute ambition

Exercée du 15 mai au 10 novembre 2026, la présidence est placée sous l’ambition de « la protection de tous, par une Organisation efficace, pour répondre aux défis contemporains ». Les axes prioritaires couvrent la protection des personnes vulnérables, les droits des femmes et des enfants, la lutte contre la désinformation et l’éthique dans le sport. Une conférence des ministres du sport au Grimaldi Forum viendra clore le mandat.

En avril, le Prince Albert II avait reçu le Secrétaire Général Alain Berset au Palais Princier pour préparer cette échéance. Le Conseil national est également mobilisé. Dans une interview accordée à Monaco Tribune, Fabrice Notari, président de la Commission des relations extérieures, avait qualifié l’événement de « majeur », soulignant que les élus entendent eux aussi porter les droits des femmes et des enfants durant ce semestre. Un site officiel dédié permet de suivre les actualités et détails de la présidence de Monaco.