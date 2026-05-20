Monaco, Cannes, Cap d’Antibes, Beaulieu : quatre restaurants face à la mer à tester cet été

Avec l’arrivée des beaux jours, Monaco Tribune a sélectionné quatre tables face à la mer qui rythment la saison estivale sur la Côte d’Azur.

Le Copal Beach (Cannes)

Sur la Croisette, Copal entame sa troisième saison sans rien perdre de son aplomb. C’est Juan Arbelaez qui signe la carte : le chef colombien, formé chez Pierre Gagnaire et Éric Fréchon, y déploie une cuisine de partage fidèle à ses origines. Ceviche de daurade royale au yuzu, tartare de bœuf Wagyu sur riz bomba croustillant au safran, chips de légumes et tacos champignons pour les végétariens, guacamole préparé à la minute, baby chicken au chimichurri sorti du Josper. Le décor signé Oreka, façades chaulées de rose, bougainvilliers, suspensions de piments, voiles légères, emprunte aux beach clubs mexicains sans tomber dans la carte postale. Pendant le Festival c’est le défilé de personnalités, à l’image de Sharon Stone marraine du Better World Fund Charity Gala. Le reste du temps, l’établissement propose un brunch festif (65 € adulte, 25 € enfant), accompagné chaque soir d’un piano live à partir de fin mai, et inaugure cette saison son Juice Bar enrichi au collagène en partenariat avec Nooance.

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Le Muse Monte-Carlo (Le Méridien Beach Plaza)

À l’ombre des pins du Larvotto, le studio Adjamée a signé un décor qui tient ses promesses sans en faire trop : bois blond, fauteuils jaunes, terrasse panoramique, et cette impression d’avoir trouvé une parenthèse en plein cœur de la Principauté. Le déjeuner s’y joue désormais en exclusivité (12h-16h, tous les jours), avec une carte 2026 qui assume ses influences italo-levantines et Riviera : trofie cacio e pepe à la truffe d’été, linguine à la langouste et stracciatella, tentacule de poulpe frit au kimchi, épaule d’agneau confite façon tandoori en bao moelleux. Le geste est juste, le produit travaillé. La formule entrée-plat-verre de vin à 29 € (du lundi au vendredi en mai, juin, septembre et octobre) reste l’un des bons plans monégasques de la saison. Le soir, le lieu se réserve exclusivement aux privatisations.

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Le Grill and Groove by Baba (Cap d’Antibes)

Baba, c’est la cuisine levantine d’Assaf Granit, le chef israélien étoilé de Shabour à Paris, qui a posé ses mangals au pied du Cap d’Antibes Beach Hôtel, distingué par le Prix Versailles 2024 parmi les seize plus beaux hôtels du monde. Les soirées Grill and Groove (les lundis 25 mai, 15 juin, 10 et 24 août, de 19h à 22h30) ajoutent au buffet de grillades et de douceurs un saxophone et une voix qui s’accordent au déclin du jour. On y vient pour la générosité de la table, on y reste pour la lumière qui s’étire lentement sur la baie. À cocher également : le 5 juin, un quatre mains entre Nicolas Rondelli, qui célèbre cette année dix ans d’étoile Michelin consécutifs aux Pêcheurs, et Granit. Six séquences, trois créations communes, Côte d’Azur et Levant dans la même assiette. Un second dîner est annoncé le 24 juillet avec Jérôme Banctel.

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Le Circé (Beaulieu-sur-Mer)

Sous la coupole Belle Époque face à la baie des Fourmis, le chef Jean Christiansen déploie une cuisine méditerranéenne où la mer occupe le premier rôle. Plateau de fruits de mer, huîtres Gillardeau et langoustines en ouverture, puis les signatures du chef : carpaccio de bar pistache-céleri-pomme verte, crudo de daurade en huile citronnée et ponzu truffe, kritharotto à la truffe, linguine à la poutargue. Côté grillades au charbon de bois, coquelet au citron de Menton confit ou épaule d’agneau de Sisteron. Trois menus dégustation rythment la carte : Cronos (85 €), Persé (105 €), Séléné (145 €). Comptez autrement autour de 60 € pour une addition moyenne hors boisson. La saison ajoute ses rendez-vous récurrents : huîtres et champagne le vendredi dès 18h (6 huîtres et une coupe pour 20 €), table du Chef thématique chaque jeudi, Candle Night le samedi avec chanteuse live, brunch sous coupole le week-end dès 11h.