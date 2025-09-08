Déjeuner à Monaco : Notre sélection des meilleures formules midi

En Principauté, certains restaurants d’exception disposent de menus de midi rapides, bons et à prix avantageux. De quoi plaire à la clientèle locale !

Maya Bay

Les business lunches du Maya Bay signent leur grand retour pour la rentrée ! Niché au pied du Rocabella, le restaurant propose deux formules attractives : l’une à 29 €, l’autre à 35 €, idéales aussi bien pour un déjeuner d’affaires que pour une pause gourmande.



La formule à 29 € inclut entrée, plat, dessert, verre d’eau et café, tandis que celle à 35 € s’accompagne en plus d’un verre de vin.



Aux fourneaux, les chefs thaïlandais et japonais vous invitent à explorer une carte raffinée qui promet un véritable voyage culinaire.

Le Caffè Milano

Dans son ambiance chic et décontractée, le Caffè Milano propose un business lunch incluant plat, verre de vin et café. Le prix varie entre 22 et 26 euros suivant le plat choisi : pâtes, poisson ou viande.

En revanche, si vous souhaitez une entrée, il faudra compter au moins 22 euros supplémentaires.

À la carte, le Caffè Milano présente une large gamme de mets entre 20 et 40 euros. La cuisine s’inspire du territoire avec des saveurs méditerranéennes.

© Caffè Milano

Lobby Lounge Restaurant & Bar – Fairmont Monte Carlo

Situé au célèbre Hôtel Fairmont, le Lobby Lounge prône la bistronomie française avec des classiques gourmands et généreux. Le Business Lunch à 39 euros saura certainement ravir vos papilles.

Incluant un plat du jour, une boisson, un verre de vin et un café gourmand, ce déjeuner permet de profiter de l’expérience d’un hôtel de luxe pour un prix raisonnable.

Le Quai des Artistes

Sur le port Hercule, le Quai des Artistes offre dans l’assiette et dans son cadre un bout des grandes brasseries parisiennes de la Belle Époque.

Le menu du jour, proposé du lundi au vendredi midi (hors jours fériés), offre une formule savoureuse à 32 €, comprenant une entrée, un plat du semainier (qui change tous les jours de la semaine) ou un plat du jour et une petite assiette de fromages ou un dessert. Une offre idéale pour une pause déjeuner simple et raffinée.

De quoi attirer « une clientèle locale qui vient pour manger rapidement et à un prix correct » d’après Alfredo, serveur au Quai des Artistes. « C’est notre article de base pour faire marcher le restaurant » rajoute-t-il.

La brasserie au style parisien existe depuis 1999 © Quai des Artistes

Marius

La Provence débarque en Principauté. Le chef doublement étoilé Sébastien Sanjou propose une cuisine savoureuse, généreuse et accessible, sublimant des produits locaux d’exception, travaillés avec simplicité et authenticité.

Rendez-vous face au Port Hercule pour découvrir le menu déjeuner du Marius qui évolue toutes les semaines au rythme des saisons. Deux formules vous sont proposées, l’une à 29€ et l’autre à 37€ en fonction des plats choisis.

Pour Sébastien Sanjou, « Marius est par essence une ode à la mer Méditerranée et à sa tradition provençale ». Chez Marius, la Provence est célébrée tout au long de l’année : « les artichauts violets à la Barigoule, daube de poulpe, langouste de pays à la cuillère, filet de bœuf du Piémont, sauce aux tomates séchées, citron jaune givré au basilic ».

Mada One

Le restaurant Mada One propose un voyage au rythme de son concept innovant de « snackonomie », chic et variée.

La cuisine gourmande et raffinée est adaptée au format « sur le pouce ». La carte conçue par Marcel Ravin d’inspiration martiniquaise offre un déjeuner savoureux.

À emporter ou sur place, vous pouvez vous régaler avec un Plateau Mad’Day à partir de 26 euros pour le plat du jour et l’entrée ou le dessert du jour. Pour les plus gourmands, le plateau entrée, plat et dessert du jour est à 32 euros. L’eau est incluse.

La Salière

Installé sur le charmant port de Fontvieille, la Salière propose une traditionnelle cuisine italienne. C’est le lieu parfait pour passer un agréable repas dans un cadre à la fois vivant et joyeux.

À midi, le menu business lunch promet un repas abordable et délicieux. Pâtes, risotto, Pizza, poisson, viande, la Salière mise sur des valeurs sûres. Choisissez parmi les trois formules différentes à 23, 25 et 27 euros, incluant le café et un verre de vin maison.

© La Salière

Le Beefbar

Le Beefbar offre un cadre luxueux face au port de Fontvieille et une véritable expérience gustative pour ses clients avides de viande.

Pour le midi, le Beefbar propose un super-bowl de quinoa avec des produits frais accompagné d’un suprême de volaille ou d’un saumon grillé pour 28 euros. Sinon, vous pourrez opter pour la formule tagliata à 29 euros : entrée ou gaspacho du jour, puis une tagliata accompagnée de ses frites fraîches. Les deux formules comprennent un verre de vin.

« La base de chaque formule est toujours la même mais l’entrée et le plat du jour varient au Beefbar en fonction des produits de saison » nous explique Riccardo Giraudi, directeur de Monaco Restaurant Group, dont le Beefbar fait partie. « Cela nous permet d’attirer une clientèle locale, les travailleurs qui souhaitent s’attabler et déjeuner au restaurant rapidement, avec un ticket moyen abordable » commente-t-il.

© Adrien Daste

Da Valentino

Situé sur l’Avenue Princesse Grâce, à deux pas du larvotto, Da Valentino vous embarque dans un oyage gustatif à travers l’Italie. Chaque plat met en valeur des produits bruts d’exception, préparés avec soin et passion.

Pour un peu d’Italie dans votre assiette, le restaurant met à disposition deux formules. La première avec entrée, plat, dessert eau et café à 29 euros. La seconde, entrée, plat, dessert, verre de vin, eau et café à 35€. Pour commencer, en antipasti, plutôt minestrone d’hiver à la Génoise ou vitello tonnato ? Ensuite, pour le met principal, le restaurant propose de la viande, du poisson ou les pâtes du jour.

Pour combler votre repas, quoi de mieux qu’un verre de vin blanc italien. Il y en a aussi pour tous les goûts (et couleurs) avec des verres de vin rouge et de rosé.

© Da Valentino

La Note Bleue

Entre deux rendez-vous professionnels, un midi les pieds dans l’eau. Sur la plage du Larvotto, la Note Bleue vous accueille dans une ambiance musicale et conviviale.

Une formule dégustation y est disponible, au menu 4 assiettes différentes : une entrée, deux plats et un dessert, boisson incluse. Le prix est de 25 euros.

Aux commandes du restaurant depuis 2002, le chef Laurent Paya vous invite à découvrir une cuisine aux accents méditerranéens, enrichie d’influences venues des quatre coins du monde.