Pranzare a Monaco: la nostra selezione delle migliori formule pranzo

Alcuni ristoranti del Principato offrono menù per il pranzo veloci, buoni e a prezzi ridotti. Un’offerta interessante per la clientela locale!

Maya Bay

I business lunch del Maya Bay tornano alla grande per l’inizio dell’anno scolastico! Situato ai piedi del Rocabella, il ristorante propone due formule interessanti: una a 29 € e l’altra a 35 €, ideali sia per un pranzo di lavoro che per una pausa golosa.



La formula da 29 € include antipasto, piatto principale, dessert, bicchiere d’acqua e caffè, mentre quella da 35 € è accompagnata anche da un bicchiere di vino.



Ai fornelli, gli chef thailandesi e giapponesi vi invitano a esplorare un menu raffinato che promette un vero e proprio viaggio culinario.

Le Caffè Milano

In un’atmosfera chic e rilassata, il Caffè Milano offre un business lunch con portata principale, bicchiere di vino e caffè. Il prezzo varia da 22 a 26 € a seconda del piatto scelto: pasta, pesce o carne.

Se desiderate anche un antipasto, dovrete aggiungere almeno altri 22 €.

Il menù à la carte del Caffè Milano offre un’ampia scelta di pietanze con un prezzo che va da 20 a 40 €. La cucina è ispirata al territorio e i sapori sono mediterranei.

© Caffè Milano

Lobby Lounge Restaurant & Bar – Fairmont Monte Carlo

All’interno del celebre Hotel Fairmont, il Lobby Lounge è il simbolo della gastronomia francese con classici appetitosi e abbondanti. Il Business Lunch a 39 € saprà come deliziare il vostro palato.

Il menù comprende un piatto del giorno, una bevanda, un bicchiere di vino e un caffè gourmet, e vi farà vivere l’esperienza di un pranzo in un hotel di lusso a prezzi ragionevoli.

Le Quai des Artistes

Sul porto Hercule, il Quai des Artistes riproduce, nelle pietanze e nell’arredamento, le grandi brasserie parigine della Belle Époque.

Il menù del giorno, disponibile dal lunedì al venerdì a pranzo (esclusi i giorni festivi), offre una formula deliziosa per 32 €, che comprende un antipasto, un piatto del menù settimanale (che cambia ogni giorno della settimana) o un piatto del giorno e un piccolo piatto di formaggi o un dessert. L’offerta ideale per una pausa pranzo semplice e raffinata.

Una proposta che attira “la clientela locale che vuole mangiare velocemente e a un prezzo onesto”, commenta Alfredo, cameriere del ristorante. “È la nostra offerta base per far funzionare il ristorante” aggiunge.

La brasserie in stile parigino esiste dal 1999. © Quai des Artistes

Marius

La Provenza arriva nel Principato. Lo chef con due stelle Michelin Sébastien Sanjou propone una cucina gustosa, generosa e accessibile, che sublima i prodotti locali eccezionali, lavorati in modo semplice e autentico.

Appuntamento di fronte al Port Hercule per scoprire la formula pranzo di Marius, che cambia ogni settimana in base alle stagioni. Sono disponibili due opzioni, una a 29 € e l’altra a 37 €, a seconda dei piatti scelti.

Secondo Sébastien Sanjou, “Marius è essenzialmente un’ode al Mar Mediterraneo e alla sua tradizione provenzale”. Al Marius la Provenza viene celebrata tutto l’anno: “carciofi viola alla Barigoule, polpo in umido, aragosta locale al cucchiaio, filetto di manzo piemontese con salsa di pomodori secchi e limone giallo glassato al basilico”.

Mada One

Il ristorante Mada One propone un viaggio al ritmo della “snackonomy”, un concept innovativo, elegante e con tantissima scelta.

La raffinata cucina gourmet si adatta al format del pranzo “on the go”. Il menù di Marcel Ravin, di ispirazione martinicana, è perfetto per un pranzo gustoso.

Da portare via o da mangiare sul posto, potrete gustare un Plateau Mad’Day, che include il piatto del giorno e l’antipasto o il dolce, a partire da 26 €. Per i più golosi, il menù con l’antipasto, il piatto principale e il dessert viene 32 €. L’acqua è inclusa.

La Salière

Situato nell’incantevole porto di Fontvieille, La Salière offre una cucina italiana tradizionale. È il luogo ideale per un piacevole pranzo circondati da un’atmosfera vivace e allegra.

Il menù Business Lunch promette un pranzo economico e delizioso. Pasta, risotto, pizza, pesce, carne, La Salière punta su dei solidi pilastri. Potete scegliere tra tre diverse formule a 23, 25 e 27 €, con caffè e bicchiere di vino inclusi.

© La Salière

Beefbar

Il Beefbar è un ristorante di lusso di fronte il porto di Fontvieille: una vera esperienza di gusto per gli amanti della carne.

A pranzo, il Beefbar propone una superbowl di quinoa con prodotti freschi, accompagnata da un petto di pollo o dal salmone grigliato, al costo di 28 €. Altrimenti, potrete optare per la formula Tagliata a 29 €, che comprende un antipasto o una zuppa fredda del giorno, più una tagliata con contorno di patatine fritte. Entrambe le soluzioni includono un bicchiere di vino.

“La base delle nostre formule è sempre la stessa, ma l’antipasto e il piatto del giorno del Beefbar variano in funzione dei prodotti di stagione”, ci spiega Riccardo Giraudi, direttore del Monaco Restaurant Group, di cui fa parte il Beefbar. “Ci consente di attirare una clientela locale, i lavoratori che vogliono sedersi a tavola e mangiare al ristorante velocemente, con un conto medio abbordabile”, commenta.

© Adrien Daste

Da Valentino

Situato in Avenue Princesse Grâce, a due passi dal Larvotto, Da Valentino vi accompagna in un gustoso viaggio attraverso l’Italia. Ogni piatto è composto con materie prime eccezionali, preparate con cura e passione.

Per gustare un po’ d’Italia, il ristorante offre due formule. La prima con antipasto, piatto principale, dessert, acqua e caffè a 29 €. La seconda con antipasto, piatto principale, dessert, bicchiere di vino, acqua e caffè a 35 €. Per cominciare, potrete scegliere tra minestrone invernale alla genovese o vitello tonnato, e poi proseguire con carne, pesce o pasta del giorno come portata principale.

Per completare il pasto, cosa c’è di meglio di un bicchiere di vino italiano? Ce n’è per tutti i gusti (e i colori) con una scelta che spazia tra bianchi, rossi e rosati.

© Da Valentino

La Note Bleue

Tra una riunione di lavoro e l’altra, concedetevi un pranzo con i piedi praticamente in acqua. Sulla spiaggia del Larvotto, La Note Bleue vi accoglie in un’atmosfera conviviale con sottofondo musicale.

È disponibile un menù degustazione con 4 piatti diversi: un antipasto, due piatti principali e un dessert, bevande incluse. Il prezzo è di 25 €.

Lo chef Laurent Paya, alla guida del ristorante dal 2002, vi invita a scoprire una cucina dagli accenti mediterranei, arricchita da influenze provenienti dai quattro angoli del mondo.