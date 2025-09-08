Где вкусно пообедать в Монако: лучшие бизнес-ланчи Княжества

В Монако можно пообедать вкусно, быстро и без удара по кошельку © Marius Monaco

Где в Монако можно вкусно пообедать, не тратя целое состояние? Мы сделали для вас специальную подборку ресторанов, где можно перекусить в обеденное время по приятной цене — особенно удобно для тех, кто живёт или работает в Княжестве.

Maya Bay

Бизнес-ланчи в Maya Bay возвращаются в новом сезоне! Расположенный у подножия Rocabella, ресторан предлагает два привлекательных варианта: один за 29 евро, другой за 35 евро, идеально подходящие как для делового обеда, так и для гастрономического перерыва.



Меню за 29 евро включает закуску, основное блюдо, десерт, стакан воды и кофе, а меню за 35 евро дополнительно включает бокал вина.



Тайские и японские повара приглашают вас исследовать изысканное меню, которое обещает настоящее кулинарное путешествие.

Caffè Milano

Если вы ищете стильное, но расслабленное место, чтобы пообедать — загляните в Caffè Milano. Здесь подают бизнес-ланч, в который входят основное блюдо, бокал вина и кофе. В зависимости от того, выберете ли вы пасту, рыбу или мясо, обед обойдётся от 22 до 26 евро.

Однако если вы соблазнитесь одной из закусок, придется дополнительно потратить минимум 22 евро.

Помимо ланча, в меню— большой выбор блюд в среднем от 20 до 40 евро. Средиземноморская кухня вдохновлена местными продуктами, а вкус полностью соответствует высоким ожиданиям.

© Caffè Milano

Lobby Lounge Restaurant & Bar — отель Fairmont Monte Carlo

На первом этаже легендарного отеля Fairmont Monte Carlo уютно расположился Lobby Lounge — элегантное французское бистро с щедрой и вкусной кухней. Здесь за 39 евро вам предложат полноценный бизнес-ланч, который точно придётся по вкусу даже самым требовательным гурманам.

Меню включает блюдо дня, напиток, бокал вина и чашечку ароматного кофе. Всё это — в атмосфере безупречного сервиса и уюта пятизвёздочного отеля. Идеальное место, чтобы сделать паузу посреди дня и немного побаловать себя.

Quai des Artistes

На набережной порта Эркюль уже много лет работает Le Quai des Artistes — ресторан, где атмосфера будто сошла со страниц романа о Париже времён «бэль эпок». Интерьеры в стиле старинных брассери, белые скатерти, блестящие латунные детали и, разумеется, классика французской кухни.

С понедельника по пятницу, кроме праздников, здесь подают обеденное меню за 32 евро: закуска, основное блюдо (меняется каждый день недели) и на выбор — сырная тарелка или десерт.

По словам официанта Альфредо, это одно из любимых предложений у местных: «Клиенты приходят, чтобы пообедать вкусно, быстро и по честной цене. Это наша ключевая формула, она помогает держать ресторан в тонусе».

Le Quai des Artistes работает с 1999 года и до сих пор остаётся верен духу традиций. © Quai des Artistes

Marius

Если хочется почувствовать атмосферу Прованса, не покидая Монако — прямая дорога в Marius. Ресторан с видом на Порт Эркюль возглавляет Себастьен Санжу — шеф-повар с двумя звёздами Michelin, который готовит просто, щедро и с душой.

Меню здесь меняется каждую неделю, чтобы соответствовать сезонам. Можно выбрать один из двух вариантов: за 29 или 37 евро — зависит от блюд, которые вы выберете.

«Marius — это моя ода Средиземному морю и провансальским традициям», — делится шеф. И это чувствуется в каждой детали: «от фиолетовых артишоков в стиле Баригуль до тушёного осьминога, местного лобстера а-ля кюльер или филе говядины из Пьемонта с соусом из вяленых томатов и лимоном с базиликом». Звучит аппетитно? На вкус — ещё лучше.

Mada One

Ресторан Mada One предлагает вам отправиться в путешествие с его уникальной концепцией snackonomy, которая сочетает в себе изысканность и разнообразие.

Mada One — это гастрономия в формате «на бегу», но с изюминкой. Ресторан Марселя Равена придумал стильную и вкусную концепцию, которую называют «snackonomy» — и правда, перекус здесь может быть не менее изысканным, чем ужин в мишленовском ресторане.

Меню вдохновлено Мартиникой и предлагает интересные вкусы в лёгком и динамичном формате. Можно взять еду с собой или поесть на месте. Есть формула Mad’Day Plateau от 26 евро: блюдо дня и закуска или десерт. А тем, кто не готов отказываться ни от одного удовольствия, подойдёт сет за 32 евро — закуска, основное блюдо, десерт и вода включены.

Salière

Ресторан La Salière, который находится в живописном порту Фонвьей, предлагает своим гостям традиционные итальянские блюда. Это прекрасное место для тех, кто хочет насладиться вкусным обедом или ужином в радостной и оживленной атмосфере.

В обеденное время гостей ждёт простой и приятный выбор — три варианта бизнес-ланча за 23, 25 или 27 евро. Каждый включает основное блюдо, чашку кофе и бокал домашнего вина. Паста, ризотто, пицца, рыба или мясо — меню составлено так, чтобы каждый нашёл блюдо себе по вкусу.

© La Salière

Beefbar

Le Beefbar — это стильный ресторан с видом на порт Фонвьей и настоящий рай для тех, кто любит мясо (и не только).

На обед здесь подают полезный и вкусный супер-боул из киноа с овощами, а в качестве основного — куриное филе или лосось на гриле. Цена — 28 евро. Хочется чего-то более сытного? Есть и такой вариант: за 29 евро — закуска или гаспачо дня, а затем — тальята с хрустящими домашними чипсами. В бокал вина к обеду тоже включён — как и положено.

«Основа меню остаётся прежней, но закуски и горячие блюда мы меняем в зависимости от сезона, — говорит директор ресторанного холдинга Monaco Restaurant Group Риккардо Жирауди. — Так мы привлекаем местных жителей и тех, кто работает рядом: можно вкусно поесть, не тратя целое состояние».

© Adrien Daste

Da Valentino

На авеню Княгини всего в паре шагов от Ларвотто уютно расположился ресторан Da Valentino — настоящий уголок Италии в Монако. Здесь всё про вкус и качество: каждое блюдо готовят с любовью и уважением к итальянским традициям, используя только первоклассные продукты.

Можно выбрать один из двух сетов: за 29 евро — закуска, основное, десерт, вода и кофе. Или за 35 евро — тот же набор, но с бокалом вина. В качестве закусок подают, например, зимний минестроне с соусом генуэз или нежное вителло тоннато. А дальше — мясо, рыба или паста дня.

Завершить трапезу идеально поможет бокал итальянского вина — белого, красного или розового, на ваш вкус.

© Da Valentino

La Note Bleue

Если между встречами хочется передохнуть и пообедать в расслабленной атмосфере, отправляйтесь в La Note Bleue. Этот ресторан прямо на пляже Ларвотто предлагает не только шикарный вид, но и лёгкую, дружелюбную музыкальную атмосферу.

Здесь подают дегустационный сет в четырёх разных вариантах: закуска, два основных и десерт — всё это за 25 евро, включая напитки.

Шеф Лоран Пайя, управляющий кухней с 2002 года, создал меню с акцентом на средиземноморские вкусы, но с интересными акцентами из кухонь разных стран.