Князь Альбер II торжественно открыл ресторан Blue Bay Марселя Равена

Торжественное открытие ресторана Blue Bay Monte Carlo в присутствии Князя Альбера II, Стефана Валери, исполняющего директора Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Фредерика Дарне, генерального директора Monte-Carlo Bay Hotel & Resort и шефа Марселя Равена – © Дирекция по связям / Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger)

После пяти лет переустройства ресторан Blue Bay Марселя Равена в отеле Monte-Carlo Bay открыл свои двери в день Святого Валентина.

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Новый ресторан Blue Bay Марселя Равена характеризует себя как «оду жизни, природе и богатству Карибских островов». Торжественное открытие обновленного ресторана прошло 10 февраля этого года в присутствии Князя Альбера II, Стефана Валери, исполняющего директора Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Фредерика Дарне, генерального директора Monte-Carlo Bay Hotel & Resort и шефа Марселя Равена.

«Я счастлив принимать Его Высочество, он торжественно откроет этот ресторан» заявил Марсель Равен в эфире Monaco Info. И действительно, Князь Альбер II ознакомился с новым убранством Blue Bay. Интерьер ресторана, задуманный двухзвездочным шефом, недавно получившего титул «Лучшие рестораны мира», собрал все элементы свойственной ему идентичности. И на кухне, и во внутреннем убранстве Марсель Равен сочетает «свои карибские корни, радушие Прованса и путешествия по пяти континентам».

Внутренний зал ресторана Blue Bay Марселя Равена – ©SBM

Новинки на выбор

По его словам, это – среда из «многих материй». Ресторан стремиться напомнить своим посетителям «пять элементов жизни: воду, землю, огонь, металл и дерево».

Меню ресторана меняются как огород его шефа. Кроме того, авторские блюда «Signatures» и новинки в меню напоминают о разностороннем и многокультурном вдохновении шефа. Среди них – прекрасный вареник с лангустой, карри с кокосовым молоком, масло Зебафе, сладкий картофель с какаовым маслом, имбирь, икра форели; щавелевое молочко Баклер в бутылочной тыкве и

яйцо Монте-Карло с маниокой, трюфелями и маракуйей – © SBM

Черная курочка, жареная под горячей галькой, велуте из таро и молодая брокколи молочнокислого брожения – © SBM

В дополнение к незабываемым ощущениям предлагаются новые сочетания «блюдо и вино» и «блюдо и ароматы», без алкоголя. Эти новинки, задуманные шефом и его сомелье, «сплетаются в удивительных изысканных аккордах».

Терраса ресторана Blue Bay Марселя Равена – ©SBM

Наконец, Марсель Равен в партнерстве с Домом Клеман (Maison Clément) создал авторский ром «Signatures», в котором гармонично сочетаются «нотки какао, кожи, ванили и ароматы трав с откровенным вкусом».

Эти кулинарные шедевры можно отведать с 14 февраля.

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort – 40 Av. Princesse Grace, 98000 Монако Со среды по субботу с 19:30. Меню: «Solstice» – 195 евро, «Agoulou» – 320 евро и «Inspirations Légumières et de nos Jardins» – 175 евро. Бронирование: +377.98.06.03.60