Il ristorante Blue Bay Marcel Ravin inaugurato dal Principe Alberto II

Dopo cinque mesi di ristrutturazioni, il Blue Bay Marcel Ravin del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort ha aperto a San Valentino.

PubblicitÃ

Il nuovo Blue Bay Marcel Ravin si definisce “un’ode alla vita, alla natura, alla ricchezza dei Caraibi”. All’inaugurazione di questa rivisitazione del ristorante, avvenuta il 10 febbraio, erano presenti il Principe Alberto II, Stéphane Valeri, amministratore delegato della Monte-Carlo Société des bains de Mer, Frédéric Darnet, direttore generale del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort e lo Chef Marcel Ravin.

“Sono orgoglioso di ricevere il Sovrano che aprirà il ristorante per l’inaugurazione”, ha detto Marcel Ravin a Monaco Info. È stato proprio il Principe Alberto II, infatti, a svelare il nuovo look del Blue Bay. L’arredamento immaginato dallo chef con due stelle Michelin, e recentemente premiato da “Grandes tables du monde”, è un insieme di elementi unici. Sia in cucina, sia in sala, Marcel Ravin riunisce “le sue origini caraibiche, la terra mediterranea che lo ha accolto e i suoi viaggi nei cinque continenti”.

La sala interna del Blue Bay Marcel Ravin – ©SBM

Novità anche nel menù

Come lui stesso descrive, l’ambiente racchiude “diversi materiali”. Il ristorante infatti vuole ricordare “i cinque elementi della vita… l’acqua, la terra, il fuoco, il metallo e il legno”.

I menù à la carte evolveranno in funzione delle disponibilità dell’orto dello chef. Inoltre, le fonti di ispirazione, variegate e multiculturali, dello chef si riflettono nei suoi piatti Signatures e nelle novità . Tra questi troviamo la belle raviole de langouste, curry eau de coco, huile de Zēbāfē, patate douce au beurre de cacao, gingembre, œufs de truite (bellissimo raviolo di aragosta, curry acqua di cocco, olio di Zēbāfē, patata dolce al burro di cacao, zenzero, uova di trota), il Lacté d’oseille Buckler (frullato di acetosella Buckler) servito in una zucca o ancora:

L’Œuf Monte-Carlo, manioc truffe maracuja (Uovo Monte-Carlo, manioca tartufo maracuja- ©SBM

Volaille noire rôtie sous des galets de pierre chaudes, velouté de dachine et brocoletti lacto fermentés (Pollame nero arrostito sotto ciottoli di pietra calda, vellutata di dachine e brocoletti lattofermentati) – ©SBM

Per completare l’esperienza vengono proposte due nuove combinazioni “mets & vins” (cibo e vino) e “mets & arômes“, (cibo e aromi) analcolico. Ideati dallo Chef e dal suo Sommelier, questi abbinamenti “tessono legami sorprendenti e sfiziosi”.

Terrazze del Blue Bay Marcel Ravin – ©SBM

Infine, Marcel Ravin ha collaborato con la Maison Clément per creare un rhum Signatures in cui si mescolano “note di cacao, cuoio e vaniglia con un tocco erbaceo e un sapore deciso”.

Potete godere di questa esperienza culinaria dal 14 febbraio.

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort – 40 Av. Princesse Grace, 98000 Monaco Dal mercoledì al sabato, a partire dalle 19:30 Menù: Solstice a 195 euro, Agoulou a 320 euro e Inspirations Légumières et de nos Jardins a 175 euro. Prenotazioni: +377.98.06.03.60Â